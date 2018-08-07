بسبب خلافات مع الهباش.. إحالة رئيس مؤسسة الشهداء والجرحى بغزة للتقاعد المبكر

وقال النحال، إن الخلاف مع مستشار الرئيس على إدارة ملف مكرمة الحج لأهالي الشهداء، لافتاً إلى أن الهباش طلب منه إضافة كشف لعدد من الأسماء الخميس الماضي.







وأضاف النحال: "اتصل بي مستشار الرئيس وطلب مني إضافة كشف من 54 إسماً، الأمر الذي طلبت منه أن يكون ذلك بقرار من الرئيس عباس"، لافتاً إلى أنه وبعد نحو ثلاث ساعات وصله قرار رئاسي بإضافة الأسماء.







وأشار النحال، إلى أنه وعلى إثر ذلك أُبلغ بقرار رئاسي بإحالته للتقاعد، مؤكداً أنه ملتزم بقرار الرئيس عباس وسيعمل على انجاح موسم الحج لأهالي الشهداء.







وأضاف: "كان باستطاعة مستشار الرئيس تقديم الكشف قبل أسبوعين من الآن لكي لا يتم إضافة أسماء وشطب أسماء أخرى، أما التدخلات بهذه الطريقة فهي مرفوضة ولا يمكن قبولها".



ونوه النحال، إلى أنه سيواصل عمله لإنجاح موسم حج أهالي الشهداء هذا العام، قائلاً: "الاتصالات مع السلطات السعودية تتم من خلالي ولن أقبل أن يؤثر القرار على موسم الحج"، منوهاً إلى أن هناك لجنة شكلت من العاملين في المؤسسة لإدارتها خلال المرحلة المقبلة.



خاص دنيا الوطن - أحمد جلالأكد مدير مؤسسة الشهداء والجرحى في قطاع غزة، محمد النحال، أنه أُحيل للتقاعد بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على خلفية خلاف مع مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش.