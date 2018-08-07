فيديو: والد الشهيد أحمد مرجان: أنا ضد الهدنة ولا أريد التعامل بردة الفعل











رام الله - دنيا الوطنتعقيبا على استشهاد ابنه، قال والد الشهيد احمد مرجان: "أنا ضد الهدنة مع اسرائيل، وضد التعايش معها، ولا اطلب من الفصائل الفلسطينية بالتعامل مع ردة الفعل، فكل ثقتنا بها".واضاف: "إذا كانت الهدنة في صالح اسرائيلي يعقدوها، ولكن اذا تعارضت مع مصالحها فتلغيها، وبالتالي هي دولة دموية تتعايش مع الدماء".يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت اليوم الثلاثاء، موقعا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس شمال قطاع غزة، مما أسفر عنه استشهاد عنصرين من القسام وهما أحمد عبد الله مرجان، وعبد الحافظ محمد عبد الحافظ السيلاوي.