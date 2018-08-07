فيديو مؤثر.. لحظة وداع عائلات الشهيدين السيلاوي ومرجان شمال قطاع غزة





وقد أظهر الفيديو، انهيار احد أفراد عائلة الشهيد مرجان، عندما رأى كشف الغطاء عن وجهه، كذلك انهيار احد افراد عائلة الشهيد السيلاوي الذي اجهش بالبكاء عندما رأى جثمانه عند ثلاجات المستشفى.





وكانت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت موقعاً لكتائب القسام شمال قطاع غزة، بزعم اطلاق نار على قوة اسرائيلية على الحدود، مما أسفر عن استشهاد الشابين السيلاوي وأحمد مرجان وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما.













رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو مؤثر للحظة وصول جثماني الشهيدين عبد الحافظ السيلاوي، وأحمد مرجان إلى مستشفى الاندونيسي، جراء قصف الاحتلال لموقع تابع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.