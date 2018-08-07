شؤون فلسطينية

فيديو مؤثر.. لحظة وداع عائلات الشهيدين السيلاوي ومرجان شمال قطاع غزة

فيديو مؤثر.. لحظة وداع عائلات الشهيدين السيلاوي ومرجان شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو مؤثر للحظة وصول جثماني الشهيدين عبد الحافظ السيلاوي، وأحمد مرجان إلى مستشفى الاندونيسي، جراء قصف الاحتلال لموقع تابع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وقد أظهر الفيديو، انهيار احد أفراد عائلة الشهيد مرجان، عندما رأى كشف الغطاء عن وجهه، كذلك انهيار احد افراد عائلة الشهيد السيلاوي الذي اجهش بالبكاء عندما رأى جثمانه عند ثلاجات المستشفى.

وكانت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت موقعاً لكتائب القسام شمال قطاع غزة، بزعم اطلاق نار على قوة اسرائيلية على الحدود، مما أسفر عن استشهاد الشابين السيلاوي وأحمد مرجان وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما.


 


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فيديو مؤثر.. لحظة وداع عائلات الشهيدين السيلاوي ومرجان شمال قطاع غزة

فيديو مؤثر.. لحظة وداع عائلات الشهيدين السيلاوي ومرجان شمال قطاع غزة

فيديو: جماهير شمال القطاع تشيع جثماني الشهيدين السيلاوي ومرجان

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