فيديو: جماهير شمال القطاع تشيع جثماني الشهيدين السيلاوي ومرجان
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان، اللذان استشهدا في قصف مدفعي اسرائيلي لموقع تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس شمال القطاع.
شيعت جماهير شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان، اللذان استشهدا في قصف مدفعي اسرائيلي لموقع تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس شمال القطاع.
وكانت كتائب القسام قد اعلنت في وقت سابق عن استشهاد الشابين السيلاوي (23 عاما)، ومرجان (23 عاما) في القصف الاسرائيلي لموقع تابع لها شمال القطاع.
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