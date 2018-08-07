عاجل

  • حماس: المقاومة لا يمكن ان تسلم للاحتلال فرض سياسة قصف المواقع واستهداف المقاومين

  • حماس: الاحتلال يتحمل تبعات كل هذا التصعيد

دولي

بعد العقوبات الأمريكية.. 10 شركات أجنبية تنسحب من إيران

بعد العقوبات الأمريكية.. 10 شركات أجنبية تنسحب من إيران
رام الله - دنيا الوطن
ما أن قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران إثر انسحابها من الاتفاق النووي، حتى سارعت بعض الشركات الأجنبية الكبرى إلى الإعلان عن استجابتها للقرار الأميركي بعدم التعامل اقتصاديا مع طهران.

ورغم أن هذه الشركات تحقق عوائد وأرباح بعشرات ملايين الدولارات، فإنها قررت التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية مع ظهران، حتى لا تكون عرضة للعقوبات الأميركية، وكي لا تخسر أعمالها في الولايات المتحدة، التي تفوق عوائدها بكثير مما يمكن أن تجنيه من إيران.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح الشركات الغربية العشر الكبرى التي قررت التوقف عن مزاولة الأعمال في إيران، كما يبين أسباب قرارها التخلي عن عوائد بعشرات الملايين من الدولارات.

ووفقا للإنفوغرافيك، فقد قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" إنها ستنسحب من صفقة بقيمة مليار دولار كانت قد توصلت إليها مع إيران بالاشتراك مع شركة النفط الصينية إذا لم تحصل على إعفاء أميركي.

الأمر ذاته ينطبق على شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" التي قالت إنها هي الأخرى ستنسحب ما لم تحصل على إعفاء أميركي، رغم أن مبيعاتها من السيارات في إيران بلغت نحو 44 ألف سيارة، وكانت قد توصلت لاتفاق مع شركة صناعة السيارات الإيرانية "خوردو" لإنتاج سيارات ستروين في إيران.

الشركات الأميركية "هونيويل" و"دوفر دوف" و"جنرال إلكتريك" و"بوينغ" قررت إلغاء اتفاقياتها مع طهران رغم الأرباح الطائلة المتوقعة لها، ومن بينها عقد لبيع طائرات ركاب مدنية لشركات طيران إيرانية بقيمة 20 مليار دولار.

وقرر عملاق الشحن البحري العالمي، شركة "ميرسك"، الالتزام بالعقوبات الاقتصادية، وأعلنت أنها لن تقوم بنقل أي شحنات نفط إيراني أخرى.

ورغم أن "لوك أويل" شركة روسية، إلا أنها قررت عدم الدخول بأي شركة من أي نوع للقيام بأعمال تطوير حقول النفط الإيرانية، وهو ما ينطبق أيضا على الشركة الهندية "ريلاينس"، التي تمتلك أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم، التي أعلنت أنها لن تقبل واردات النفط الخام من إيران وتوقفها عن استيراده في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وانضمت "سيمنز"، وهي شركة متنوعة الاختصاصات (صحة، صناعة، طاقة، اتصالات متنقلة)، إلى موكب المقاطعة، وقالت إنها لن تقبل أي طلبيات جديدة من إيران، وستعمل على تقليل مصالحها التجارية هناك.





أخبار ذات صلة

حملة إسرائيلية واسعة لملاحقة الناشطين اليهود المناصرين للشعب الفلسطيني

حملة إسرائيلية واسعة لملاحقة الناشطين اليهود المناصرين للشعب الفلسطيني

الخارجية الأمريكية: لا نريد إسقاط نظام طهران بل تغيير سلوكه

الخارجية الأمريكية: لا نريد إسقاط نظام طهران بل تغيير سلوكه

إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض بعد يومين من زلزال إندونيسيا المدمر

إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض بعد يومين من زلزال إندونيسيا المدمر

السفير الإسرائيلي لدى روسيا: موسكو ملتزمة بضبط الحدود في الجولان

السفير الإسرائيلي لدى روسيا: موسكو ملتزمة بضبط الحدود في الجولان

(البنتاغون) يمنع العسكريين من استخدام برمجيات تحديد المواقع

(البنتاغون) يمنع العسكريين من استخدام برمجيات تحديد المواقع

تطبيق العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ

تطبيق العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ

أوّل تعليق ايراني بعد فرض العقوبات الأميركية.. ماذا قال روحاني؟

أوّل تعليق ايراني بعد فرض العقوبات الأميركية.. ماذا قال روحاني؟

مسؤولون أتراك وأميركيون يجتمعون بواشنطن لبحث الخلافات

مسؤولون أتراك وأميركيون يجتمعون بواشنطن لبحث الخلافات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

فيديو مؤثر.. لحظة وداع عائلات الشهيدين السيلاوي ومرجان شمال قطاع غزة

فيديو مؤثر.. لحظة وداع عائلات الشهيدين السيلاوي ومرجان شمال قطاع غزة

فيديو: جماهير شمال القطاع تشيع جثماني الشهيدين السيلاوي ومرجان

فيديو: جماهير شمال القطاع تشيع جثماني الشهيدين السيلاوي ومرجان

4962 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال تموز بينهم عشرات العسكريين

4962 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال تموز بينهم عشرات العسكريين

الخارجية: قضية اللاجئين وحقوقهم أكبر وأعمق من مؤامرات التصفية

الخارجية: قضية اللاجئين وحقوقهم أكبر وأعمق من مؤامرات التصفية

توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة الفنزويلية

توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة الفنزويلية

البنك العربي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى مع &#34;برنامج شباب&#34;

البنك العربي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى مع "برنامج شباب"

(معاريف): اتفاق التهدئة في غزة لن يكون طويلاً

(معاريف): اتفاق التهدئة في غزة لن يكون طويلاً

دغلس: مخطط احتلالي لإقامة سكة حديديةمن كفر قاسم لمحافظة نابلس

دغلس: مخطط احتلالي لإقامة سكة حديديةمن كفر قاسم لمحافظة نابلس

منوعات

بعد طردها له ولمحمد عساف.. ديانا كرازون ترد على منذر رياحنة

بعد طردها له ولمحمد عساف.. ديانا كرازون ترد على منذر رياحنة

عشاء رومانسي بين نورغول يشلشاي وحبيبها ينتهي بالانفصال

عشاء رومانسي بين نورغول يشلشاي وحبيبها ينتهي بالانفصال

الجمهور يرفضها.. الفلسطينية جيجي حديد &#34;مُرعبة&#34; على غلاف إحدى المجلات

الجمهور يرفضها.. الفلسطينية جيجي حديد "مُرعبة" على غلاف إحدى المجلات

شاهد كيف يخون كبار الأثرياء والمليارديرات زوجاتهن

شاهد كيف يخون كبار الأثرياء والمليارديرات زوجاتهن

في غياب الهضبة.. دينا الشربيني وزينة عاشور تشعلان حرب &#34;المايوهات&#34;

في غياب الهضبة.. دينا الشربيني وزينة عاشور تشعلان حرب "المايوهات"

وفاة الفنان السعودي ماجد الماجد بطلق ناري في الرياض

وفاة الفنان السعودي ماجد الماجد بطلق ناري في الرياض

هل خدعتنا طوال عقود؟ جمال رمز الأنوثة المُطلقة &#34;مارلين مونرو&#34; مُزيف

هل خدعتنا طوال عقود؟ جمال رمز الأنوثة المُطلقة "مارلين مونرو" مُزيف

لون شعرها سبب لها أزمة مع الفنانات ورفضت &#34;الإغراء&#34;..سناء مظهر ترحل عن 86 عاماً

لون شعرها سبب لها أزمة مع الفنانات ورفضت "الإغراء"..سناء مظهر ترحل عن 86 عاماً

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

عربي

السفير الإيطالي يستفزّ ليبيا ونشطاء يطالبون بطرده

السفير الإيطالي يستفزّ ليبيا ونشطاء يطالبون بطرده

تفاصيل تثير السخرية.. شاهد إعترافات سارق بنك الأردن

تفاصيل تثير السخرية.. شاهد إعترافات سارق بنك الأردن

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون نحو نجران

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون نحو نجران

الجبير: لن نقبل بأي تدخل في شؤوننا.. والموقف الكندي مُستغرب

الجبير: لن نقبل بأي تدخل في شؤوننا.. والموقف الكندي مُستغرب