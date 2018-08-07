شاكيد: نزع السلاح وإعادة الجنود شرطان أساسيان للتهدئة مع حماس

قالت أيليت شاكيد وزيرة العدل الإسرائيلية: "إن نزع سلاح غزة، وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين، المحتجزين لدى حماس بغزة، هي شروط أساسية لأي اتفاقية تهدئة مع حماس".













رام الله - دنيا الوطنواعتبرت شاكيد (من حزب البيت اليهودي)، أن التوصل لتهدئة مع حماس بدون عودة الجنود ونزع سلاح غزة لا معنى له، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وأوضحت شاكيد، أنها لا تؤمن بإمكانية التوصل الى اتفاقية تهدئة بين إسرائيل وحماس بغزة، قائلة: "إن اتفاقية التهدئة ستعطي حماس الفرصة، للاستمرار بزيادة قوتها العسكرية".