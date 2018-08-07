فيديو: شهيدان في قصف إسرائيلي لموقع تابع للقسام شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استشهاد المواطنيْن أحمد مرجان وعبد الحافظ السيلاوي، بعد تعرضهما لقصف اسرائيلي استهدف موقع تابع لها شمال قطاع غزة.

بدوره، أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الشهيديْن اللذان استشهدا في القصف الإسرائيلي شمال القطاع هما: عبد الحافظ محمد عبد الحافظ السيلاوي (23 عاما)، وأحمد عبد الله جمعة مرجان (23 عاما).





في السياق، زعم موقع (0404) الإسرائيلي، أن القصف جاء ردا على اطلاق نار على قوة اسرائيلية على الحدود مع القطاع.





من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "رداً على الهجوم على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، هاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعا لمنظمة حماس تم منه إطلاق النار ولا توجد إصابات طرف الجيش".





صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أعلنت ان الجيش الاسرائيلي طلب من سكان غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ؛ خوفا من اطلاق صواريخ من قطاع غزة.