هيئة رأس المال: التوصل لاتفاق لحل القضايا العالقة بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة

أعلنت هيئة سوق رأس المال التوصل إلى اتفاق بين اتحاد شركات التأمين، واتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، لحل القضايا العالقة بين الطرفين.



وأوضحت الهيئة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا عقد في مقرها جمع كل من اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، واتحاد شركات التأمين، وبحضور نقيب الأطباء، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، تم بموجبه الاتفاق على وقف الاجراءات الاحتجاجية التي أعلنها اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، والشروع في حوار بين هذه الأطراف، برعاية ومتابعة سوق رأس المال، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بما يضمن معالجة القضايا العالقة، والتوصل الى نتائج بشأنها خلال شهر من تاريخه.



من جانبه، ثمن مدير عام الخدمات الطبية في وزارة الصحة أسامة النجار جهود الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق يحد من معاناة المرضى المؤمنين عبر هذه الشركات.



ودعا النجار الى استمرار الحوار الدائم بين اتحاد شركات التأمين وكافة مقدمي الخدمات الصحية، بما يضمن عدم تعطل تقديم الخدمات الصحية بأي مرفق في القطاع الخاص.



رام الله - دنيا الوطن