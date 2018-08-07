إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض بعد يومين من زلزال إندونيسيا المدمر



وينقب عمال الإنقاذ أيضا بين أنقاض مسجد في شمال الجزيرة التي ضربها الزلزال الذي بلغت شدته 6.9 درجة يوم الأحد على أمل العثور على شخص واحد على الأقل على قيد الحياة بين أربعة حوصروا هناك، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).



كانت نادية ريفانالي (23 عاما) تتسوق في متجر صغير في بيمينانج وقت وقوع الزلزال، وهو ثاني زلزال كبير يضرب الجزيرة خلال أسبوع. وسمع الجيران صراخها من تحت الأنقاض ونبهوا رجال الإنقاذ الذين استغرقوا أربع ساعات لانتشالها.



وقتل الزلزال 98 شخصا على الأقل بينهم اثنان على جزيرة بالي القريبة ويتوقع مسؤولون ارتفاع العدد.



وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث على تويتر إن رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الركام.



رام الله - دنيا الوطنانتشل رجال الإنقاذ امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار على جزيرة لومبوك السياحية في إندونيسيا يوم الثلاثاء بعد يومين من زلزال قوي قتل العشرات ودمر قرى وترك الآلاف محاصرين.