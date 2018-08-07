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شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة الفنزويلية

توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة الفنزويلية
رام الله - دنيا الوطن
وقع النائب العام المستشار أحمد براك، والمدعي العام لجهورية فنزويلا البوليفارية طارق وليم صعب، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في جمهورية فنزويلا البوليفارية والنيابة العامة في فلسطين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة عمل رسمية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، أجرى خلالها محادثات رسمية بناءً على توجهات سيادة الرئيس محمود عباس، رافقته فيها سفيرة دولة فلسطين لدى فنزويلا ليندا صبح.

من جانبه، أبدى براك إعجابه بالتطورات الحاصلة في الجانب القضائي الفنزويلي، معربا عن رغبة النيابة العامة في تعزيز وتعميق التعاون القضائي، وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

وشدد النائب العام على الالتزام الراسخ بالمضي قدماً في تطوير العلاقات القانونية الفنزويلية- الفلسطينية.

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