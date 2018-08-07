البنك العربي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى مع "برنامج شباب"

رام الله - دنيا الوطنأعلن البنك العربي مؤخراً عن اسم الفائز في السحب الأول لعام 2018 على الجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب" – سيارة “فيات تيبو” موديل 2018 وهو السيد جاهد حرب محمد دالي من فرع بدو، والذي فاز بها ضمن "برنامج شباب" من البنك العربي الذي تم إطلاقه مؤخراً بحلته الجديدة ومزاياه المتعددة تحت شعار "برنامج شباب ...بس للشباب ".قام بتسليم الجائزة مدير منطقة فلسطين السيد جمال حوراني وبحضور عدد من المدراء أمام فرع الإرسال وبوجود ذوي الفائز الذين بدورهم شاركوه الفرحة بالفوز بجائزة السيارة. وأعرب الفائز عن سعادته بهذه الجائزة التي يقدمها البنك لحساب برنامج شباب الذي يهتم بفئة الشباب ويقدم العديد من المزايا التي تتناسب مع احتياجاتهم.وفي هذه المناسبة، قال السيد مروان صقر مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي - فلسطين: " تهانينا للفائز جاهد حرب محمد دالي في السحب الأول على الجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب" والذي يزخر بالعديد من المزايا الفريدة والحصرية التي تهم فئة الشباب وتلبي احتياجاتهم المالية وتقدم لهم قيمة مضافة." وأضاف: " يوفر البرنامج فرص الفوز بالمزيد من الجوائز الكبرى الربع السنوية "سيارات فيات تيبو2018" سيتم السحب عليها خلال أول اسبوعين من شهر أيلول وكانون الأول وآذار، بالإضافة إلى جوائز نقدية لخمسة رابحين شهرياً بقيمة 750 دولاراً لكل رابح".وتجدر الإشارة هنا إلى أن "برنامج شباب" للفئة العمرية 18-25 سنة بحلّته الجديدة يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا المصرفية وغير المصرفية والتي صممت خصيصا لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لفئة الشباب ولتواكب أسلوب حياتهم، سواء اكانوا طلاباً أو موظفين، ومن ضمنها: جوائز كبرى ربع سنوية "سيارات فيات تيبو2018"، جوائز نقدية لخمسة رابحين شهرياً بقيمة 750 دولاراً لكل رابح، إعفاء من عمولات تحويل الراتب والحد الأدنى للرصيد، بطاقة فيزا الدفع بتصميم خاص وبدون رسوم شهرية، بطاقة التسوق عبر الانترنت مجاناً، خصومات وعروض حصرية لدى مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه والنوادي الصحية ومحلات التسوق، قرض شخصي بأسعار فائدة تفضيلية وبدون عمولة القرض لغاية 15000 دولا ر وغيرها العديد.