(معاريف): اتفاق التهدئة في غزة لن يكون طويلاً

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن تقديرات لمسؤولين إسرائيليين، بأنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع قطاع غزة، فلن يكون طويلاً، ولن يمنع التصعيد.وأفادت الصحيفة ذاتها، أن حركة (حماس) معنية بالتوصل لاتفاق تسوية، لكن لا تريد التنازل بتاتاً، حول قضية الجنود الأسرى.وقالت: "بعد جهد أربعة أشهر من مسيرات العودة، فإن حماس ترفض العرض الإسرائيلي، للتوصل لحل غير ملائم، وأقل من المطلوب"، مضيفة: "المفاوضات معقدة بين الطرفين، وكل منهما لم يقدم بعد تنازلات؛ لأن أي تنازل من أحد الأطراف، يُعتبر انتصاراً للطرف الآخر".