(البنتاغون) يمنع العسكريين من استخدام برمجيات تحديد المواقع



وأعلن البنتاغون مذكرة صدرت يوم الجمعة، تقول إن إمكانات تحديد المواقع تشكل "خطرا كبيرا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وقال: "إمكانات تحديد المواقع الجغرافية تلك يمكن أن تكشف معلومات شخصية، ومواقع وأعمالا روتينية وأعداد الأفراد التابعين للوزارة وربما تسبب عواقب أمنية غير مقصودة وتزيد المخاطر على القوة المشتركة وعلى المهمة"، مضيفا: "إن الحظر يسر على الفور".



كانت شركة سترافا قد نشرت خرائط حرارية توضح تحركات الأشخاص الذين يمارسون التمرينات وهم يرتدون أجهزة قياس اللياقة البدنية وينشرون توقيت وموقع التدريبات عبر التطبيق.



وذكرت تقارير لوسائل إعلام أنه أمكن مشاهدة رسوم لمواقع أمريكية في سوريا والعراق في الخرائط لأن كثيرا من العسكريين الأمريكيين يستخدمون أجهزة قياس مستوى اللياقة البدنية، بينما لا يمتلكها سوى قلة من السكان المحللين.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين إن الجيش الأمريكي منع أفراده العسكريين المنتشرين في مهام من استخدام خصائص تحديد المواقع على الهواتف الذكية وأجهزة قياس اللياقة البدنية وغيرها من الأجهزة لأنها يمكن أن تشكل خطرا أمنيا بكشفها مواقعهم.أتى القرار بعد مخاوف أثيرت في كانون الثاني/يناير عندما كشف تحليل أجراه باحث استرالي لبيانات نشرها تطبيق سترافا، الذي يتعقب مستويات اللياقة البدنية، بشأن أنشطة مستخدميه عن مواقع جنود أمريكيين في سوريا والعراق، بحسب (رويترز).