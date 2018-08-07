دولي

(البنتاغون) يمنع العسكريين من استخدام برمجيات تحديد المواقع

(البنتاغون) يمنع العسكريين من استخدام برمجيات تحديد المواقع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين إن الجيش الأمريكي منع أفراده العسكريين المنتشرين في مهام من استخدام خصائص تحديد المواقع على الهواتف الذكية وأجهزة قياس اللياقة البدنية وغيرها من الأجهزة لأنها يمكن أن تشكل خطرا أمنيا بكشفها مواقعهم.

أتى القرار بعد مخاوف أثيرت في كانون الثاني/يناير عندما كشف تحليل أجراه باحث استرالي لبيانات نشرها تطبيق سترافا، الذي يتعقب مستويات اللياقة البدنية، بشأن أنشطة مستخدميه عن مواقع جنود أمريكيين في سوريا والعراق، بحسب (رويترز). 

وأعلن البنتاغون مذكرة صدرت يوم الجمعة، تقول إن إمكانات تحديد المواقع تشكل "خطرا كبيرا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وقال: "إمكانات تحديد المواقع الجغرافية تلك يمكن أن تكشف معلومات شخصية، ومواقع وأعمالا روتينية وأعداد الأفراد التابعين للوزارة وربما تسبب عواقب أمنية غير مقصودة وتزيد المخاطر على القوة المشتركة وعلى المهمة"، مضيفا: "إن الحظر يسر على الفور".

كانت شركة سترافا قد نشرت خرائط حرارية توضح تحركات الأشخاص الذين يمارسون التمرينات وهم يرتدون أجهزة قياس اللياقة البدنية وينشرون توقيت وموقع التدريبات عبر التطبيق.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام أنه أمكن مشاهدة رسوم لمواقع أمريكية في سوريا والعراق في الخرائط لأن كثيرا من العسكريين الأمريكيين يستخدمون أجهزة قياس مستوى اللياقة البدنية، بينما لا يمتلكها سوى قلة من السكان المحللين.

أخبار ذات صلة

حملة إسرائيلية واسعة لملاحقة الناشطين اليهود المناصرين للشعب الفلسطيني

حملة إسرائيلية واسعة لملاحقة الناشطين اليهود المناصرين للشعب الفلسطيني

الخارجية الأمريكية: لا نريد إسقاط نظام طهران بل تغيير سلوكه

الخارجية الأمريكية: لا نريد إسقاط نظام طهران بل تغيير سلوكه

إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض بعد يومين من زلزال إندونيسيا المدمر

إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض بعد يومين من زلزال إندونيسيا المدمر

السفير الإسرائيلي لدى روسيا: موسكو ملتزمة بضبط الحدود في الجولان

السفير الإسرائيلي لدى روسيا: موسكو ملتزمة بضبط الحدود في الجولان

تطبيق العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ

تطبيق العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ

أوّل تعليق ايراني بعد فرض العقوبات الأميركية.. ماذا قال روحاني؟

أوّل تعليق ايراني بعد فرض العقوبات الأميركية.. ماذا قال روحاني؟

مسؤولون أتراك وأميركيون يجتمعون بواشنطن لبحث الخلافات

مسؤولون أتراك وأميركيون يجتمعون بواشنطن لبحث الخلافات

هبوط الليرة التركية لمستويات قياسية جديدة بسبب التوتر مع واشنطن

هبوط الليرة التركية لمستويات قياسية جديدة بسبب التوتر مع واشنطن

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

هيئة رأس المال: التوصل لاتفاق لحل القضايا العالقة بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة

هيئة رأس المال: التوصل لاتفاق لحل القضايا العالقة بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة

توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة الفنزويلية

توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة الفنزويلية

البنك العربي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى مع &#34;برنامج شباب&#34;

البنك العربي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى مع "برنامج شباب"

(معاريف): اتفاق التهدئة في غزة لن يكون طويلاً

(معاريف): اتفاق التهدئة في غزة لن يكون طويلاً

دغلس: مخطط احتلالي لإقامة سكة حديديةمن كفر قاسم لمحافظة نابلس

دغلس: مخطط احتلالي لإقامة سكة حديديةمن كفر قاسم لمحافظة نابلس

غزة: ست إصابات في حادث سير في المحافظة الوسطى

غزة: ست إصابات في حادث سير في المحافظة الوسطى

بريجة: قدوم وفود امريكية من سياسيين وشركات سياحية لتنفيذ مشاريع استثمارية بالمستوطنات

بريجة: قدوم وفود امريكية من سياسيين وشركات سياحية لتنفيذ مشاريع استثمارية بالمستوطنات

تهديدات سعودية بتكرار هجمات &#34;11 سبتمبر&#34; في كندا وهذا رد فعل الرياض

تهديدات سعودية بتكرار هجمات "11 سبتمبر" في كندا وهذا رد فعل الرياض

منوعات

شاهد كيف يخون كبار الأثرياء والمليارديرات زوجاتهن

شاهد كيف يخون كبار الأثرياء والمليارديرات زوجاتهن

في غياب الهضبة.. دينا الشربيني وزينة عاشور تشعلان حرب &#34;المايوهات&#34;

في غياب الهضبة.. دينا الشربيني وزينة عاشور تشعلان حرب "المايوهات"

وفاة الفنان السعودي ماجد الماجد بطلق ناري في الرياض

وفاة الفنان السعودي ماجد الماجد بطلق ناري في الرياض

هل خدعتنا طوال عقود؟ جمال رمز الأنوثة المُطلقة &#34;مارلين مونرو&#34; مُزيف

هل خدعتنا طوال عقود؟ جمال رمز الأنوثة المُطلقة "مارلين مونرو" مُزيف

لون شعرها سبب لها أزمة مع الفنانات ورفضت &#34;الإغراء&#34;..سناء مظهر ترحل عن 86 عاماً

لون شعرها سبب لها أزمة مع الفنانات ورفضت "الإغراء"..سناء مظهر ترحل عن 86 عاماً

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

رجل في حياة زوجة عمرو دياب فمن هو؟

رجل في حياة زوجة عمرو دياب فمن هو؟

شيرين عبد الوهاب تعلن حملها من حسام حبيب على المسرح

شيرين عبد الوهاب تعلن حملها من حسام حبيب على المسرح

شاهد: خطأ فاضح في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج

شاهد: خطأ فاضح في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج

عربي

السفير الإيطالي يستفزّ ليبيا ونشطاء يطالبون بطرده

السفير الإيطالي يستفزّ ليبيا ونشطاء يطالبون بطرده

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون نحو نجران

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون نحو نجران

الجبير: لن نقبل بأي تدخل في شؤوننا.. والموقف الكندي مُستغرب

الجبير: لن نقبل بأي تدخل في شؤوننا.. والموقف الكندي مُستغرب

صحيفة أمريكية: (الموساد) هو من اغتال العالم السوري

صحيفة أمريكية: (الموساد) هو من اغتال العالم السوري