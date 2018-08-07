دغلس: مخطط احتلالي لإقامة سكة حديديةمن كفر قاسم لمحافظة نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتبر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس قرار مصادرة الاحتلال لخمسة وعشرين دونما في بلدة جماعين بمحافظة نابلس يأتي ضمن مخطط احتلالي لإقامة سكة حديدية تبدأ من بلدة كفر قاسم في داخل الخط الاخضر الى مستوطنة ارائيل المقامة على اراضي سلفيت ومن قرية زعترة قرب نابلس حتى مشارف الاغوار..وقال دغلس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الثلاثاء ان قرار مصادرة خمسة وعشرين دونما في جماعين كان صادرا قبل ذلك ومن ثم اتخذ قرار من المحكمة العليا باسترداد هذه الاراضي لأصحابها لأنها ملكية خاصة الا ان قوات الاحتلال عادت واخطرت المواطنين بالمصادرة..واوضح دغلس انه تم التنسيق مع القوى والفصائل لتنظيم فعاليات احتجاجية في بلدة جماعين للتصدي لقرار المصادرة مشيرا الى ارتفاع وتيرة الاستيطان في مختلف قرى وبلدات محافظة نابلس منها بورين ودير الحطب.