غزة: ست إصابات في حادث سير في المحافظة الوسطى



بدوره، أفاد المقدم فهد حرب مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، أن الحادث وقع بعد اصطدام شاحنة بمركبة من نوع (جولف)، مما أسفر عن ذلك اصابة ستة مواطنين بجروح طفيفة، فيما وقعت اضرار مادية بالمركبتيْن.









خاص دنيا الوطنأصيب ستة مواطنين بجروح وصفت بالطفيفة، بعد تعرضهم لحادث سير وقع صباح اليوم الثلاثاء، على طريق شارع صلاح الدين، باتجاه مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.