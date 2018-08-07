بريجة: قدوم وفود امريكية من سياسيين وشركات سياحية لتنفيذ مشاريع استثمارية بالمستوطنات

رام الله - دنيا الوطنكشف ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية عن قدوم وفود امريكية من سياسيين او شركات سياحية لتنفيذ مشاريع استثمارية في المستوطنات.واوضح بريجية في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الثلاثاء ان الشركات الامريكية تعمل حاليا في الاستثمار في مجال السياحة وخاصة في مستوطنتي اليعزر وافرات المقامتين على اراضي المواطنين في بيت لحم.واشار بريجية الى ان المشاريع والمخططات الاستيطانية التي يعلن عنها الاحتلال مؤخرا من اقامة شوارع وانفاق وسكة حديد تأتي ضمن مشروع اقامة القدس الكبرى وربط مجمع غوش عتصيون الاستيطاني بالقدس الغربية.