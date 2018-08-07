دولي

تطبيق العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ

تطبيق العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دخلت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الادارة الامركية على ايران حيّز التنفيذ، صباح الثلاثاء، وتستهدف الدفعة الأولى المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري.

هذا وستفرض الولايات المتحدة، حزمة ثانية من العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تطال قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الإيراني.

يأتي هذا في أعقاب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأبدى ترمب انفتاحه للتوصل لاتفاق نووي جديد يكون أكثر شمولا ويتضمن برنامج إيران الباليستي ودعمها للإرهاب.

من جانبها قالت مصادر أميركية إن العقوبات ستطبق بدقة ولن تمنح أي تصاريح للدول أو الشركات للتعامل مع إيران، مشيرة إلى أن هدفها هو تغيير تصرفات إيران وليس تغيير نظامها.

وأكدت المصادر إلى وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه.

وأن الرئيس ترمب مستعد للقاء الإيرانيين في أي وقت للتوصل لاتفاق.

كما أوضح المسؤول الأميركي أن بلاده تهدف لقطع التمويل عن إيران حتى تتوقف عن زعزعة استقرار المنطقة حيث أن نظام إيران يستفيد من أموال الاتفاق النووي لتمويل الميليشيات الشيعية التابعة له.

بدوره قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن تمارس حربا نفسية على إيران.

وأكد أن دعوة الرئيس ترمب للحوار مع إيران هي للاستهلاك المحلي في الولايات المتحدة ليس إلا، وتهدف إلى إثارة الفوضى على حد تعبيره.

أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، كانت رفعت إثر توقيع الاتفاق التاريخي حول ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه الرئيس دونالد ترمب في أيار/مايو.

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