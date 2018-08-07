شؤون فلسطينية

منظمة التحرير توجه دعوات لـ10 شخصيات من "حماس" لحضور المجلس المركزي

منظمة التحرير توجه دعوات لـ10 شخصيات من "حماس" لحضور المجلس المركزي
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أنه تم توزيع الدعوات على جميع أعضاء المجلس المركزي لحضور الدورة المقررة منتصف الشهر الجاري في رام الله "دورة الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة".

وأشار الزعنون في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الثلاثاء  إلى أن الدوائر المختصة داخل الوطن تقوم بالإجراءات اللازمة في الجوازات لتامين حضور أعضاء المجلس المركزي في الخارج والبالغ عددهم 17 عضوا .

وبين رئيس المجلس الوطني أنه تم توجيه الدعوات لعشرة أسماء من حركة حماس هم أعضاء في المجلس التشريعي بانتظار رد إيجابي منهم لحضور دورة المجلس المركزي مشيرا إلى أنه في حال قرروا المشاركة فإنه يمكن دراسة فكرة الفيديو كونفرنس إن لم يتمكنوا من الحضور إلى رام الله.

وفيما يتعلق بممثلي لجان المجلس المركزي، قال الزعنون إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة لهذه اللجان وذلك بسبب وجود طلبات انتساب لها يزيد عن 250 عضوا على اثنتي عشرة لجنة، مؤكدا أنهم سيكونون في دورة المركزي التالية لهذه الدورة.

وبشأن جدول الأعمال، أوضح الزعنون أن جلسة الافتتاح ستعقد الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من هذا الشهر تتضمن كلمة شاملة للرئيس محمود عباس يسبقها كلمة لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وأخرى لرئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة.

وأضاف رئيس المجلس الوطني أن الجلسة المقتصرة على أعضاء المجلس المركزي عند الساعة السادسة والنصف من اليوم ذاته .

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