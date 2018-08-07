تفاصيل تثير السخرية.. شاهد إعترافات سارق بنك الأردن





وقال الجاني بصوت مرتبك: "أنا قررت الهجوم على البنك قبل عشرة أيام من موعد تنفيذ العملية، وقمت بشراء مسدس بلاستيكي وزي وخبيتهم إلى اليوم المنشود، ويومها لبست الزي وأخدت المسدس ودخلت على البنك حطول المصاري في الشنته الي كانت معي وخرجت لسيارتي وهربت".







وفي خضم الحديث عن وضعه الإجتماعي والإقتصادي، أوضح السارق أنه متزوج ولديه طفلين، حاصل على شهادة جامعية في التسويق، ويعمل في مجال دراسته بمؤسسة خاصة براتب 700 دينار أردني، وزوجته تعمل مقابل 700 دينار أردني أيضاً، ويملك منزل وسيارة، على حد قوله.





وعن دافع السرقة، قال السارق، إنه يبحث عن الثراء السريع، والحصول على أموال بطريقة أسرع، وتمم في رسالة للشباب الأردني: دور دايماً على الطريق الحلال لأنه الطريق الحرام آخره السجن دائماً.



خاص دنيا الوطننشر الأمن الأردني لقاءً مع منفذ عملية السطو على فرع بنك الأردن في أبو نصير، ليتحدث الجاني بالتفاصيل كيف خطط ونفذ تلك العملية التي باءت بالفشل بطبيعة الحال.