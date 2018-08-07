شؤون فلسطينية

بعد عيد الأضحى.. وفد اقتصادي من غزة إلى مصر لتوفير احتياجات القطاع

بعد عيد الأضحى.. وفد اقتصادي من غزة إلى مصر لتوفير احتياجات القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة، أنها بصدد تنفيذ لقاءات في مصر بعد عيد الأضحى المبارك عبر وفد اقتصادي برئاسة الوزارة وذلك لتوفير كافة احتياجات أبناءنا في القطاع.

وأفصحت الوزارة، عن الجهود التي بذلتها خلال الستة أشهر الماضية مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية؛ وذلك للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تواجه سكان القطاع بسبب الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 11 عاما.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن جهوداً جبارة بذلت بالتعاون مع رجال الأعمال والقطاع الخاص والخيرين من أبناء شعبنا أفضت إلى تفهم الجانب المصري للحاجات الانسانية ومدى تفاقم الأزمة بسبب تعنت الاحتلال وحصاره اللاإنساني.

وأوضحت أن وفود برئاسة وزارة الاقتصاد ناقشت عدد من الملفات الاقتصادية كان منها ملف غاز الطهي والذي يمثل احتياجا يوميا لا يمكن الاستغناء عنه وأنه يمثل أحد شرايين الحياة للسكان.

ولفتت إلى أنها تابعت دخول الغاز حتى فجر الاثنين الماضي وأعدت للجهات الفنية المتخصصة بالتوزيع على محطات الغاز في قطاع غزة.

وأكملت: "كذلك ناقشت الوزارة ملف مواد البناء (الأسمنت والحصمة) وتعطش السوق في غزة بسبب حالة إعادة الإعمار وكذلك ملف الادوية حيث تحتكر ثلاثة شركات هذا السوق في القطاع بما يقارب ٢٥٠ مليون دولار احتياج غزة من الأدوية سنويا".

وأكدت الوزارة رفضها لهيمنة الجانب الإسرائيلي على الادوية التي تدخل إلى غزة، معتبرة أن هناك شركات مصرية وعربية تتميز بمنتجات ادوية عالية الجودة وبأسعار رخيصة.

وناقشت الوفود ايضا ملف المستلزمات الزراعية وقدرة الصناعات المصرية والعربية على منافسة المنتجات الإسرائيلية والمستوردة واحتياج القطاع المتواصل لتلك المنتجات، بحسب البيان.

واعتبرت الوزارة ان قطاع غزة يستورد منتجات من جميع الاصناف بما يتجاوز ٢.٥ مليار دولار سنويا وان توجيه هذه الأموال للأسواق العربية سيضاعف كمية المنتجات المستوردة نظرا لان اسعارها منافسة قوية مقارنة بالمنتجات الإسرائيلية والأجنبية.

وأشارت وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية قد تكللت بالنجاح بفضل تفهم الأشقاء المصريين للوضع الإنساني في غزة.

ووجهت الاقتصاد شكرها العميق لجمهورية مصر العربية على وقفاتها المستمرة مع اهلنا في قطاع غزة، كما وجهت شكرها لرجال الأعمال والقطاع الخاص الذين كانوا سندا للوزارة خلال لقاءاتها في القاهرة.

وكذلك أثنت الوزارة على الخيرين من أبناء شعبنا الذين كانوا جنودا مجهولين وعملوا على تذليل كافة العقبات.

وذكرت الوزارة أنها وجهت جميع عملياتها في الملفات المذكورة للادارات الفترة في الحكومة من اجل تطبيق كافة الاتفاقيات الاقتصادية مع الاخوة المصريين.

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