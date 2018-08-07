تمهيداً لإطلاق (صفقة القرن).. كوشنر وغرينبلات يبحثات توسعة فريقهم لعملية السلام

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (القدس) المحلية، إن مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات يعملان على ضم مختصين وخبراء من عدد من الوكالات الحكومية لفريقهما، وذلك استعداداً لكشف "الخطة الأميركية الشاملة" للتسوية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة بـ "صفقة القرن".





وأوضحت الصحيفة، أن فريق ترامب (كوشنر وغرينبلات) "يبحثان عن مختصين اقتصاديين وسياسيين من ذوي الكفاءة، بين صفوف العاملين حالياً أو سابقاً في وكالات وأجهزة الحكومة الأميركية المختلفة للتطوع والانضمام إلى الفريق، للعمل مع جاريد كوشنر، وجيسون جرينبلات".





وأضافت الصحيفة، وفق مصادر وصفتها بالمطلعة، أن فريق ترامب "على اتصال مع عدد من الخبراء العارفين بتفاصيل التاريخ الشائك والمعقد في التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل، واختبروا هذا المسار للاستفادة من الخبرات الغنية لهم في هذا المجال" وأن هؤلاء يضمون سفراء ومبعوثين سابقين مثل السفير دينس روس والمؤسسة التي يعمل فيها "معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى".



وسيتولى الفريق الجديد، الذي يجري تشكيله العمل على تقديم الصفقة والمشاركة في أي مفاوضات تترتب عليها، 3 مهام رئيسية، وهي التركيز على تفاصيلها السياسية والأمنية، والعمل على المسائل الاقتصادية، أما المهمة الأخيرة فتتمثل في الاهتمام بالاتصالات الإستراتيجية بحسب المسؤولين، دون تحديد ذلك. ويعد هذا أول مؤشر على "وجود تقدم في العمل على صفقة القرن" التي كان من المفترض أن يُعلن عن تفاصيلها منذ أشهر.





يشار إلى أن أحد أهم الخبراء بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي في "معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى" إلى جانب السفير دنيس روس ومدير المعهد التنفيذي روب ساتلوف، هو ديفيد مكوفسكي الذي عمل مع فريق المبعوث السابق مارتن إنديك في عهد الإدارة السابقة (وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري)، وأعد العديد من الخرائط التقنية التي تشمل التوزيع السكاني والمستوطنات في الأراضي المحتلة "حيث أن بالإمكان الاستفادة من هذا الجهد التقني والخبرة المهمة التي تراكمت" بحسب المصدر الذي لم يفصح عما إذا كانت هناك اتصالات رسمية مع فريق المعهد.وقدم البيت الأبيض من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالات الاستخبارات، ترشيح موظفين للعمل في الفريق لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة "لصقل خطة برغماتية" لإعلان وتفعيل "صفقة القرن" مما يرجح تأجيل إعلانها لعدة أشهر، والانتظار إلى ما بعد الانتخابات النصفية في شهر تشرين الثاني المقبل، حسب الصحيفة.