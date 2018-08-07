الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون نحو نجران

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السعودية أن قواتها للدفاع الجوي، اعترضت ودمرت صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية أمس الاثنين، باتجاه نجران جنوبي المملكة.وقد أكدت "انصار الله" في وقت سابق، قيام "القوة الصاروخية" التابعة لها بقصف معسكر الواجب السعودي في نجران بصاروخ باليستي من طراز (بدر- 1).