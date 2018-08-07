عربي

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون نحو نجران

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون نحو نجران
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السعودية أن قواتها للدفاع الجوي، اعترضت ودمرت صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية أمس الاثنين، باتجاه نجران جنوبي المملكة.

وقد أكدت "انصار الله" في وقت سابق، قيام "القوة الصاروخية" التابعة لها بقصف معسكر الواجب السعودي في نجران بصاروخ باليستي من طراز (بدر- 1).

أخبار ذات صلة

الجبير: لن نقبل بأي تدخل في شؤوننا.. والموقف الكندي مُستغرب

الجبير: لن نقبل بأي تدخل في شؤوننا.. والموقف الكندي مُستغرب

صحيفة أمريكية: (الموساد) هو من اغتال العالم السوري

صحيفة أمريكية: (الموساد) هو من اغتال العالم السوري

الاردن يوقف إضافة الأطفال لجوازات السفر

الاردن يوقف إضافة الأطفال لجوازات السفر

السعودية تصعد ضد كندا وتلغي الرحلات الجوية معها

السعودية تصعد ضد كندا وتلغي الرحلات الجوية معها

حزب الله: محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق مؤامرات واشنطن

حزب الله: محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق مؤامرات واشنطن

الدوحة: تصريحات مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأينا

الدوحة: تصريحات مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأينا

الجامعة العربية تُؤكد مساندتها للموقف السعودي تجاه كندا

الجامعة العربية تُؤكد مساندتها للموقف السعودي تجاه كندا

كندا تُعلّق على قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية معها

كندا تُعلّق على قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية معها

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة وتصادر آلاف الشواكل

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة وتصادر آلاف الشواكل

مواجهات مع الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

مواجهات مع الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

وزيرة خارجية النرويج: الوضع في قطاع غزة صعب للغاية

وزيرة خارجية النرويج: الوضع في قطاع غزة صعب للغاية

مناشدة عاجلة للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين لإنقاذ طفلة

مناشدة عاجلة للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين لإنقاذ طفلة

قمة فلسطينية أردنية الأربعاء في عمان

قمة فلسطينية أردنية الأربعاء في عمان

الشاعر يؤكد على ضرورة تقوية جسور الثقة والمصداقية بين المواطن والوزارة

الشاعر يؤكد على ضرورة تقوية جسور الثقة والمصداقية بين المواطن والوزارة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: مسيراتنا مستمرة ونرفض الحلول &#34;المجتزأة&#34;

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: مسيراتنا مستمرة ونرفض الحلول "المجتزأة"

القنصلية البريطانية العامة تُعلن عن فتح أبواب التسجيل لمنحة &#34;تشيفنينغ&#34;

القنصلية البريطانية العامة تُعلن عن فتح أبواب التسجيل لمنحة "تشيفنينغ"

منوعات

لون شعرها سبب لها أزمة مع الفنانات ورفضت &#34;الإغراء&#34;..سناء مظهر ترحل عن 86 عاماً

لون شعرها سبب لها أزمة مع الفنانات ورفضت "الإغراء"..سناء مظهر ترحل عن 86 عاماً

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

رجل في حياة زوجة عمرو دياب فمن هو؟

رجل في حياة زوجة عمرو دياب فمن هو؟

شيرين عبد الوهاب تعلن حملها من حسام حبيب على المسرح

شيرين عبد الوهاب تعلن حملها من حسام حبيب على المسرح

شاهد: خطأ فاضح في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج

شاهد: خطأ فاضح في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج

فيديو: مي العيدان تفضح عمر دياب &#34;بنته بتشرب خمر وحبيبته الشربيني مخدرات&#34;

فيديو: مي العيدان تفضح عمر دياب "بنته بتشرب خمر وحبيبته الشربيني مخدرات"

فلسطيني يجسد &#34;جمال عبدالناصر&#34; وإسرائيليون يجسدون السادات والقذافي.. فيلم يثير الجدل حول &#34;أشرف مروان&#34;

فلسطيني يجسد "جمال عبدالناصر" وإسرائيليون يجسدون السادات والقذافي.. فيلم يثير الجدل حول "أشرف مروان"

فضائح بالجملة.. تشالهان أوغلو يعلن الانفصال عن زوجته بعدما &#34;مُرغ شرفه وشرف عائلته بالتراب&#34;

فضائح بالجملة.. تشالهان أوغلو يعلن الانفصال عن زوجته بعدما "مُرغ شرفه وشرف عائلته بالتراب"

نانسي عجرم تُعلن عن حملها بطفلها الثالث بهذه الصورة المميزة

نانسي عجرم تُعلن عن حملها بطفلها الثالث بهذه الصورة المميزة

عربي

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون نحو نجران

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون نحو نجران

الجبير: لن نقبل بأي تدخل في شؤوننا.. والموقف الكندي مُستغرب

الجبير: لن نقبل بأي تدخل في شؤوننا.. والموقف الكندي مُستغرب

الاردن يوقف إضافة الأطفال لجوازات السفر

الاردن يوقف إضافة الأطفال لجوازات السفر

السعودية تصعد ضد كندا وتلغي الرحلات الجوية معها

السعودية تصعد ضد كندا وتلغي الرحلات الجوية معها