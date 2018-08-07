الجبير: لن نقبل بأي تدخل في شؤوننا.. والموقف الكندي مُستغرب





وأضاف الجبير في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة"، مؤكدا أن إيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم.



وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.

رام الله - دنيا الوطنقال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي: "إن المملكة لا تتدخل في شؤون الغير، ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية، وسنتعامل بحزم".