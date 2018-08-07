دولي

أوّل تعليق ايراني بعد فرض العقوبات الأميركية.. ماذا قال روحاني؟

أوّل تعليق ايراني بعد فرض العقوبات الأميركية.. ماذا قال روحاني؟
رام الله - دنيا الوطن
في أول تعليق له على قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوات على ايران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "لا جدوى من أي مباحثات مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات"، مؤكدا أن المحادثات مع واشنطن يجب أن تبنى على الصدق وترمي إلى تحقيق نتائج.

واعتبر روحاني أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن الهدف منها خلق الفوضى في إيران وذلك للاستهلاك السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي السياق، قال روحاني: "لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، فيما إيران كانت ولا تزال  تؤمن بالدبلوماسية".

وشدد روحاني على أن الرئيس الأمريكي كان أول من أدار ظهره للمفاوضات، ومن ثم على واشنطن إثبات رغبتها في الحوار مع طهران.

وأعلنت الولايات المتحدة سريان العقوبات على إيران بدءا من فجر الثلاثاء 7 آب/أغسطس، والتي كانت ألغتها في كانون الثاني/يناير 2016 بعد توقيعها مع القوى الكبرى الأخرى على الاتفاق النووي مع طهران، علما أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في أيار/مايو الماضي.

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