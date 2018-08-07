دولي

مسؤولون أتراك وأميركيون يجتمعون بواشنطن لبحث الخلافات

مسؤولون أتراك وأميركيون يجتمعون بواشنطن لبحث الخلافات
رام الله - دنيا الوطن
قال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) نقلا عن مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء: "إن وفدا من مسؤولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال يومين لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي".

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن السياسة الخاصة بسورية ومحاكمة القس الأميركي أندرو برانسون، بتهم "الإرهاب"، ودفع نزاع تجاري بين البلدين الليرة التركية للهبوط إلى مستوى قياسي يوم الإثنين.

واعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الجمعة، بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أميركية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.

وذكر تلفزيون (سي.إن.إن ترك) اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر دبلوماسية أن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاقات مسبقة بشأن قضايا معينة، ولم يذكر تفاصيل.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الحكومة التركية.

وتطالب إدارة ترامب تركيا بالإفراج عن برانسون، الذي عاش في تركيا لأكثر من 20 عاما ويواجه تهما بدعم جماعة تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في 2016، وينفي برانسون الاتهام.

وفرضت واشنطن في الأسبوع الماضي عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية برانسون.

وقال إردوغان: "إن تركيا سترد بتجميد الأصول المملوكة لوزيري الداخلية والعدل الأميركيين في تركيا إن وجدت".

وفقدت الليرة التركية 27% من قيمتها هذا العام. ولامست العملة التركية يوم الإثنين مستوى قياسيا منخفضا عند 5.4250 ليرة مقابل الدولار بتراجع نحو 5.5%. 

وارتفعت الليرة إلى 5.2625 ليرة مقابل الدولار بعد التقارير عن زيارة الوفد التركي لواشنطن، وجرى تداولها الساعة 2238 بتوقيت جرينتش عند 5.2672 ليرة للدولار.

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