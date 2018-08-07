بعد العثور على طائرتيْن بنابلس.. مخاوف لدى الجيش الإسرائيلي من انتقال الطائرات الحارقة للضفة

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن هناك مخاوف لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من انتقال ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة إلى الضفة الغربية بعد العثور على طائرتين ورقيتين في جبل جرزيم بمدينة نابلس.وأشارت القناة ذاتها، إلى أن قوات الجيش تحقق في الحادث وتعتقد أن الظروف في الضفة مختلفة عنها في غزة، وأن مخاطر المس بأملاك الفلسطينيين بسبب الطائرات الورقية عالية، بحسب ما جاء على موقع (عكا).في ذات الصدد، علق راديو الجيش بالقول: "إذا استطاعت الضفة تبني الطائرات فهذا تهديد حقيقي لإسرائيل".