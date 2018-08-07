قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة وتصادر آلاف الشواكل

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت تسعة مواطنين فلسطينيين.وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم مصادرة آلاف الشواكل، زاعما أنها مخصصة لدعم العمليات.في غضون ذلك، أكد المتحدث، أنه تم إلقاء عبوة متفجرة على قوات من الجيش الاسرائيلي في بلدة قباطية بمدينة جنين، فيما لم تسفر عن إصابات.