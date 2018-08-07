شؤون فلسطينية

الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغيير على درجات الحرارة

الثلاثاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا تغيير على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2018/08/08: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/08/09: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/08/10: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-20 29-20 31-22 بيت لحم 29-20 29-20 31-22
رام الله والبيرة 27-19 27-19 29-21 طولكرم 31-24 31-24 33-25
نابلس 31-21 31-21 33-23 قلقيلية 31-24 31-24 33-25
جنين 33-23 33-23 35-24 سلفيت 29-20 29-20 31-22
طوباس 33-23 33-23 35-24 روابي 30-20 30-20 32-22
الخليل 28-19 28-19 30-21 غزه 30-25 30-25 32-26
أريحا 39-27 39-27 41-28 خانيونس 30-25 30-25 32-26
الأغوار الشمالية 37-25 37-25 39-26 رفح 31-24 31-24 33-25

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