عربي

الاردن يوقف إضافة الأطفال لجوازات السفر

الاردن يوقف إضافة الأطفال لجوازات السفر
رام الله - دنيا الوطن
قررت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الاردنية وقف إضافة الأطفال الى جوازات سفر ذويهم، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.

وبينت الدائره في بيان ان هذا القرار جاء بناءً على طلب من منظمة الطيران العالمي (الآيكاو ) لجميع الهيئات العالمية المنضمة إليها والموقعة على الإتفاقية بهذا الخصوص، بهدف منع أي اشكاليات تعترض المواطنين في المطارات الدولية واحتمالية منع دخولهم، اضافة لعدم امكانية منح تأشيرات للأطفال المضافين على جوازات السفر من بعض السفارات لدخول أراضيها.

وأوضحت الدائرة أنه استنادا إلى ذلك، يتوجب إصدار جوازات سفر مستقلة للأطفال القاصرين "في حال الرغبة بالسفر" ، مشيرة الى أن القرار يأتي تسهيلا على المواطنين في إجراءات سفرهم.

أخبار ذات صلة

السعودية تصعد ضد كندا وتلغي الرحلات الجوية معها

السعودية تصعد ضد كندا وتلغي الرحلات الجوية معها

حزب الله: محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق مؤامرات واشنطن

حزب الله: محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق مؤامرات واشنطن

الدوحة: تصريحات مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأينا

الدوحة: تصريحات مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأينا

الجامعة العربية تُؤكد مساندتها للموقف السعودي تجاه كندا

الجامعة العربية تُؤكد مساندتها للموقف السعودي تجاه كندا

في لبنان.. أطلق النار على زملائه في الشركة بعدما طُردَ منها

في لبنان.. أطلق النار على زملائه في الشركة بعدما طُردَ منها

كندا تُعلّق على قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية معها

كندا تُعلّق على قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية معها

وزير لبناني يرفض باخرة تركية اسمها&#34;عائشة&#34;.. أصبحت &#34;اسراء&#34; تفادياً للحساسية

وزير لبناني يرفض باخرة تركية اسمها"عائشة".. أصبحت "اسراء" تفادياً للحساسية

نساء &#34;أسامة بن لادن&#34;وأبنائه في حماية السعودية.. ووالدته ترفع الستار عن حقائق صادمة

نساء "أسامة بن لادن"وأبنائه في حماية السعودية.. ووالدته ترفع الستار عن حقائق صادمة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

مواجهات مع الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

مناشدة عاجلة للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين لإنقاذ طفلة

مناشدة عاجلة للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين لإنقاذ طفلة

الشاعر يؤكد على ضرورة تقوية جسور الثقة والمصداقية بين المواطن والوزارة

الشاعر يؤكد على ضرورة تقوية جسور الثقة والمصداقية بين المواطن والوزارة

القنصلية البريطانية العامة تُعلن عن فتح أبواب التسجيل لمنحة &#34;تشيفنينغ&#34;

القنصلية البريطانية العامة تُعلن عن فتح أبواب التسجيل لمنحة "تشيفنينغ"

الصحفيون المعتقلون: الاحتلال يُمارس التعذيب النفسي ضدنا منذ سبعة أيام

الصحفيون المعتقلون: الاحتلال يُمارس التعذيب النفسي ضدنا منذ سبعة أيام

الاحتلال يطرد أربع عائلات شرق طوباس بحجة التدريبات

الاحتلال يطرد أربع عائلات شرق طوباس بحجة التدريبات

5 إصابات بحادث سير في جنين

5 إصابات بحادث سير في جنين

الأعرج يصادق على مجموعة مشاريع اقتصادية وتنموية في المحافظات الشمالية

الأعرج يصادق على مجموعة مشاريع اقتصادية وتنموية في المحافظات الشمالية

منوعات

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

رجل في حياة زوجة عمرو دياب فمن هو؟

رجل في حياة زوجة عمرو دياب فمن هو؟

شيرين عبد الوهاب تعلن حملها من حسام حبيب على المسرح

شيرين عبد الوهاب تعلن حملها من حسام حبيب على المسرح

شاهد: خطأ فاضح في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج

شاهد: خطأ فاضح في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج

فيديو: مي العيدان تفضح عمر دياب &#34;بنته بتشرب خمر وحبيبته الشربيني مخدرات&#34;

فيديو: مي العيدان تفضح عمر دياب "بنته بتشرب خمر وحبيبته الشربيني مخدرات"

فلسطيني يجسد &#34;جمال عبدالناصر&#34; وإسرائيليون يجسدون السادات والقذافي.. فيلم يثير الجدل حول &#34;أشرف مروان&#34;

فلسطيني يجسد "جمال عبدالناصر" وإسرائيليون يجسدون السادات والقذافي.. فيلم يثير الجدل حول "أشرف مروان"

فضائح بالجملة.. تشالهان أوغلو يعلن الانفصال عن زوجته بعدما &#34;مُرغ شرفه وشرف عائلته بالتراب&#34;

فضائح بالجملة.. تشالهان أوغلو يعلن الانفصال عن زوجته بعدما "مُرغ شرفه وشرف عائلته بالتراب"

نانسي عجرم تُعلن عن حملها بطفلها الثالث بهذه الصورة المميزة

نانسي عجرم تُعلن عن حملها بطفلها الثالث بهذه الصورة المميزة

استعانت بـ&#34;حيوان&#34;.. &#34;كيكي&#34; بستايل آخر مع فيفي عبده

استعانت بـ"حيوان".. "كيكي" بستايل آخر مع فيفي عبده

عربي

الاردن يوقف إضافة الأطفال لجوازات السفر

الاردن يوقف إضافة الأطفال لجوازات السفر

السعودية تصعد ضد كندا وتلغي الرحلات الجوية معها

السعودية تصعد ضد كندا وتلغي الرحلات الجوية معها

حزب الله: محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق مؤامرات واشنطن

حزب الله: محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق مؤامرات واشنطن

الدوحة: تصريحات مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأينا

الدوحة: تصريحات مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأينا