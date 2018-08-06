الاردن يوقف إضافة الأطفال لجوازات السفر

قررت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الاردنية وقف إضافة الأطفال الى جوازات سفر ذويهم، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.





وبينت الدائره في بيان ان هذا القرار جاء بناءً على طلب من منظمة الطيران العالمي (الآيكاو ) لجميع الهيئات العالمية المنضمة إليها والموقعة على الإتفاقية بهذا الخصوص، بهدف منع أي اشكاليات تعترض المواطنين في المطارات الدولية واحتمالية منع دخولهم، اضافة لعدم امكانية منح تأشيرات للأطفال المضافين على جوازات السفر من بعض السفارات لدخول أراضيها.





وأوضحت الدائرة أنه استنادا إلى ذلك، يتوجب إصدار جوازات سفر مستقلة للأطفال القاصرين "في حال الرغبة بالسفر" ، مشيرة الى أن القرار يأتي تسهيلا على المواطنين في إجراءات سفرهم.

رام الله - دنيا الوطن