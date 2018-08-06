مواجهات مع الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في خطوة استفزازية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات.





وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش واسعة في البلدة، كما احتجزت الطفل محمد محمود أبو بكر واستجوبته ميدانيا، قبل أن تخلي سبيله لاحقا.

رام الله - دنيا الوطن