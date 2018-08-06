شؤون فلسطينية

وزيرة خارجية النرويج: الوضع في قطاع غزة صعب للغاية

وزيرة خارجية النرويج: الوضع في قطاع غزة صعب للغاية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسن التي تزور قطاع غزة إن الوضع في القطاع صعب للغاية، وإن كثيرا من الشباب العاطلين عن العمل فقدوا كل أمل في مستقبل أفضل؛ فيما تتواصل احتجاجات نقابات فلسطينية تضامنا مع عمال مطرودين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وسط تدهور كبير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع المحاصر.

وتأتي زيارة الوزيرة النرويجية إلى غزة بعد أيام من احتجاز سلطات الاحتلال سفينة "العودة" النرويجية و"الحرية" السويدية، اللتين شاركتا في رحلة للكسر الحصار عن غزة.

ورسم المسؤولون في غزة صورة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القطاع، بسبب تشديد الحصار واستمرار اعتداءات الاحتلال واتخاذ إجراءات ضد مصلحة الفلسطينيين، وكان آخرها طرد مئات الموظفين من "الأونروا".

ونظم تجمع النقابات الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بمدينة غزة، دعما لموظفيها الذين أنهيت عقودهم، ويبلغ عددهم ألف موظف.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار بحسب موقع "الجزيرة" .

وتقول الأمم المتحدة إن الأونروا تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية، وهو ما من شأنه أن يزيد أوضاع القطاع سوءا.

وجاء ذلك وسط حديث عن وجود مساع أميركية لـ"تغيير تفويض وكالة أونروا" كونها أدت إلى "استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين"، بينما كشفت مجلة "فورين بوليسي" مؤخرا عن رسائل بريد إلكتروني كتبها كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، تدعو لإنهاء عمل وكالة "أونروا".

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