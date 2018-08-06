مناشدة عاجلة للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين لإنقاذ طفلة

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رام الله - دنيا الوطنالوالد الحبيب جلالة الملك عبد الله حفظه الله، تحية وبعد.أنا الطفلة مسك محمد الباز، من غزة، ولدت بعد عملية زراعة بعد 6 سنوات، وأعاني من مشاكل في الكليتين، وقد أجريت سبع عمليات جراحية، وتفتيت بالليزر في عدة مستشفيات من بينها مستشفى (هداسا عين كارم) وكانت جميع العمليات برفقة أمي، وآخر عملية قبل سنتين، ومن تاريخ تلك العملية لم أستطع العودة أنا وأمي لإجراء أي عملية أخرى، وضاع علينا سبعة مواعيد للمستشفى.وكلما تمكنا من الحصول على موعد في المستشفى، يأتي الرفض وتمنع أمي من مرافقتي، رغم أنها سافرت معي 8 مرات قبل ذلك إلى الضفة الغربية، وطلبوا تغيير المرافق فأرسلنا اسم والدها، فرفضوه، ثم عمها فرفضوه، ثم جدها فرفضوه، فماذا نفعل؟!أنا بانتظار رحمة الله، ثم مساعدة والدي جلالة الملك، لأن الكليتين مليئة بالحصى وفيها انسداد وتضخم وإذا لم ندركها نصل إلى الفشل الكلوي لا سمح الله أناشدكم يا جلالة الملك أن تسمحوا بعلاجي ونقلي مع والدتي إلى بلدكم الحبيب الأردن التي كانت ولازالت الحضن الدافئ لشعبنا، والبلسم الشافي له كلي أمل بالله ثم بوالدي جلالة الملك، أن ينقذ حياتي.