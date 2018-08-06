هذا موعد سفر حجاج مكرمة الشهداء لقطاع غزة والضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اعلن الشيخ يوسف إدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية موعد سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفيين للمحافظات الشمالية والجنوبية (قطاع غزة) ٠
حيث سيكون سفر حجاج المحافظات الشمالية يوم الأربعاء الموافق 15/8/2018 مساءا ،أما حجاج المحافظات الجنوبية سيكون فجر يوم الخميس الموافق 16/8/2018 ٠
وسيتم اعلان مواعيد وارقام الرحلات بعد التواصل مع الجهات المنظمة السعودية لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بسفرهم •
اعلن الشيخ يوسف إدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية موعد سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفيين للمحافظات الشمالية والجنوبية (قطاع غزة) ٠
حيث سيكون سفر حجاج المحافظات الشمالية يوم الأربعاء الموافق 15/8/2018 مساءا ،أما حجاج المحافظات الجنوبية سيكون فجر يوم الخميس الموافق 16/8/2018 ٠
وسيتم اعلان مواعيد وارقام الرحلات بعد التواصل مع الجهات المنظمة السعودية لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بسفرهم •
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