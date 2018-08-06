هذا موعد سفر حجاج مكرمة الشهداء لقطاع غزة والضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعلن الشيخ يوسف إدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية موعد سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفيين للمحافظات الشمالية والجنوبية (قطاع غزة) ٠حيث سيكون سفر حجاج المحافظات الشمالية يوم الأربعاء الموافق 15/8/2018 مساءا ،أما حجاج المحافظات الجنوبية سيكون فجر يوم الخميس الموافق 16/8/2018 ٠وسيتم اعلان مواعيد وارقام الرحلات بعد التواصل مع الجهات المنظمة السعودية لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بسفرهم •