شؤون فلسطينية

قمة فلسطينية أردنية الأربعاء في عمان

قمة فلسطينية أردنية الأربعاء في عمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الاثنين)، عقد قمة فلسطينية أردنية بعد غد الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وقال عريقات في تصريحات إذاعية، إن "الرئيس محمود عباس سيلتقي الملك الأردني عبدالله الثاني الأربعاء في عمان لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والمستجدات على الساحة العربية".

وأضاف عريقات أن "اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأشقاء العرب" بحسب "القدس" المحلية.

وأشار إلى أن "الرئيس عباس سيجري اتصالات ولقاءات عربية أخرى لتحصين الموقف الفلسطيني عربيا وهو موجود حول رفض ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية".

وتابع عريقات أن "إدارة الرئيس ترامب جاءت لتصفية القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني عقد معها قرابة 35 لقاء منذ قدومها لكنها لم تطرح مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 ولا تحريم الاستيطان واعتباره غير شرعي وكل ما كان هو تمرير المشروع الصهيوني المتطرف والمتمثل بوطن لليهود من النهر للبحر".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان ترامب في السادس من كانون اول/ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس في 14 من ايار/مايو الماضي.

وآخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل توقفت في العام 2014 بعد تسعة أشهر من وساطة أمريكية لم تفض إلى أي تقدم لإنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ عدة عقود.

من جهة أخرى دعا عريقات، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى قبول المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من القيام بجميع مسئولياتها في قطاع غزة سواء كانت وزارات وأمن وجباية ومعابر ورواتب.

وقال "يجب أن ينتهي الانقسام بكل أشكاله ومظاهره ومصلحتنا العليا الآن أن نضع كل الخلافات جانبا والعودة إلى صندوق الاقتراع وإرادة الشعب الفلسطيني".

وأكد عريقات "ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام لإسقاط صفقة القرن الأمريكية"، معتبرا ان استمراره "ثغرة لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدخول منها".

وتتعثر جهود المصالحة الفلسطينية رغم توقيع عدة اتفاقات سابقة برعاية عربية متعددة أهمها من مصر على مدار سنوات الانقسام الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007.

أخبار ذات صلة

مناشدة عاجلة للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين لإنقاذ طفلة

مناشدة عاجلة للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين لإنقاذ طفلة

هذا موعد سفر حجاج مكرمة الشهداء لقطاع غزة والضفة الغربية

هذا موعد سفر حجاج مكرمة الشهداء لقطاع غزة والضفة الغربية

الشاعر يؤكد على ضرورة تقوية جسور الثقة والمصداقية بين المواطن والوزارة

الشاعر يؤكد على ضرورة تقوية جسور الثقة والمصداقية بين المواطن والوزارة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: مسيراتنا مستمرة ونرفض الحلول &#34;المجتزأة&#34;

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: مسيراتنا مستمرة ونرفض الحلول "المجتزأة"

القنصلية البريطانية العامة تُعلن عن فتح أبواب التسجيل لمنحة &#34;تشيفنينغ&#34;

القنصلية البريطانية العامة تُعلن عن فتح أبواب التسجيل لمنحة "تشيفنينغ"

الصحفيون المعتقلون: الاحتلال يُمارس التعذيب النفسي ضدنا منذ سبعة أيام

الصحفيون المعتقلون: الاحتلال يُمارس التعذيب النفسي ضدنا منذ سبعة أيام

158 شهيداً منذ انطلاق مسيرات العودة في غزة

158 شهيداً منذ انطلاق مسيرات العودة في غزة

الاحتلال يطرد أربع عائلات شرق طوباس بحجة التدريبات

الاحتلال يطرد أربع عائلات شرق طوباس بحجة التدريبات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين لإنقاذ طفلة

مناشدة عاجلة للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين لإنقاذ طفلة

الشاعر يؤكد على ضرورة تقوية جسور الثقة والمصداقية بين المواطن والوزارة

الشاعر يؤكد على ضرورة تقوية جسور الثقة والمصداقية بين المواطن والوزارة

القنصلية البريطانية العامة تُعلن عن فتح أبواب التسجيل لمنحة &#34;تشيفنينغ&#34;

القنصلية البريطانية العامة تُعلن عن فتح أبواب التسجيل لمنحة "تشيفنينغ"

الصحفيون المعتقلون: الاحتلال يُمارس التعذيب النفسي ضدنا منذ سبعة أيام

الصحفيون المعتقلون: الاحتلال يُمارس التعذيب النفسي ضدنا منذ سبعة أيام

الاحتلال يطرد أربع عائلات شرق طوباس بحجة التدريبات

الاحتلال يطرد أربع عائلات شرق طوباس بحجة التدريبات

5 إصابات بحادث سير في جنين

5 إصابات بحادث سير في جنين

الأعرج يصادق على مجموعة مشاريع اقتصادية وتنموية في المحافظات الشمالية

الأعرج يصادق على مجموعة مشاريع اقتصادية وتنموية في المحافظات الشمالية

شرطة بيت لحم تقبض على شخصين استغلوا أطفالاً للبيع على المفترقات

شرطة بيت لحم تقبض على شخصين استغلوا أطفالاً للبيع على المفترقات

منوعات

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

رجل في حياة زوجة عمرو دياب فمن هو؟

رجل في حياة زوجة عمرو دياب فمن هو؟

شيرين عبد الوهاب تعلن حملها من حسام حبيب على المسرح

شيرين عبد الوهاب تعلن حملها من حسام حبيب على المسرح

شاهد: خطأ فاضح في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج

شاهد: خطأ فاضح في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج

فيديو: مي العيدان تفضح عمر دياب &#34;بنته بتشرب خمر وحبيبته الشربيني مخدرات&#34;

فيديو: مي العيدان تفضح عمر دياب "بنته بتشرب خمر وحبيبته الشربيني مخدرات"

فلسطيني يجسد &#34;جمال عبدالناصر&#34; وإسرائيليون يجسدون السادات والقذافي.. فيلم يثير الجدل حول &#34;أشرف مروان&#34;

فلسطيني يجسد "جمال عبدالناصر" وإسرائيليون يجسدون السادات والقذافي.. فيلم يثير الجدل حول "أشرف مروان"

فضائح بالجملة.. تشالهان أوغلو يعلن الانفصال عن زوجته بعدما &#34;مُرغ شرفه وشرف عائلته بالتراب&#34;

فضائح بالجملة.. تشالهان أوغلو يعلن الانفصال عن زوجته بعدما "مُرغ شرفه وشرف عائلته بالتراب"

نانسي عجرم تُعلن عن حملها بطفلها الثالث بهذه الصورة المميزة

نانسي عجرم تُعلن عن حملها بطفلها الثالث بهذه الصورة المميزة

استعانت بـ&#34;حيوان&#34;.. &#34;كيكي&#34; بستايل آخر مع فيفي عبده

استعانت بـ"حيوان".. "كيكي" بستايل آخر مع فيفي عبده

عربي

حزب الله: محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق مؤامرات واشنطن

حزب الله: محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق مؤامرات واشنطن

الدوحة: تصريحات مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأينا

الدوحة: تصريحات مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأينا

الجامعة العربية تُؤكد مساندتها للموقف السعودي تجاه كندا

الجامعة العربية تُؤكد مساندتها للموقف السعودي تجاه كندا

كندا تُعلّق على قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية معها

كندا تُعلّق على قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية معها