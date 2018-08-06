شؤون فلسطينية

الشاعر يؤكد على ضرورة تقوية جسور الثقة والمصداقية بين المواطن والوزارة

الشاعر يؤكد على ضرورة تقوية جسور الثقة والمصداقية بين المواطن والوزارة
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. إبراهيم الشاعر، وزير التنمية الاجتماعية في افتتاح الاجتماع الشهري لمدراء التنمية الاجتماعية، بمقر الوزارة في رام الله، على ضرورة تقوية جسور الثقة والتعاون والمصداقية،
 بين المواطن ومختلف وحدات الوزارة في الميدان، من خلال تعزيز المصداقية وتقوية المنظومة الاجتماعية؛ لتأخذ دورها في بناء مجتمع متضامن منيع ومنتج.

وشدد الشاعر على أن المصداقية هي أسلوب حياة وممارسة، يجب ان تتجسد بكل جوانب العمل، تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا وصوناً لحقوق المواطن.

وأضاف الشاعر، بأن "الوزارة تُعطي أولوية كبرى للبوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية، كونها أداة فاعلة في عملية تعزيز المصداقية والشفافية والنهج التشاركي، الذي يمثل أحد الأسس التي يقوم عليها فكر التنمية الاجتماعية الجديد في الوزارة، وعليه فإننا في وزارة التنمية الاجتماعية، فخورون بما نحدثه من شراكات على المستوى المحلي والوطني؛ لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والوصول إلى تدخلات كفؤة ومنسقة ومنظمة وفاعلة".

وشدد د. الشاعر على أهمية أن تكون المديريات جاهزة للتعامل مع البوابة كمدخل أساسي للذهاب نحو الشركاء في المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والرسمي، وهذه الجاهزية تتطلب الإلمام بكافة العمليات الفنية التي تطرحها البوابة الموحدة ونموذج التدخلات. 

وأكد على أن المديريات تسير بخطى ثابته نحو إنجاز هذا الهدف الذي سيكون تطوراً مهماً، وسوف يحدث أكبر قاعدة شراكة وكذلك تفعيل فكر المسؤولية الاجتماعية، وتنمية الموارد المحلية واستثمارها بما يخدم الفئات الأكثر فقراً وتهميشاً كالمسنين وذوي الإعاقة والأطفال والأيتام والنساء.

ومن جانبه، عرض وكيل الوزارة السيد داود الديك توجهات الوزارة التنمية الجديدة وانعكاسها على الموازنة والهيكل التنظيمي، مؤكداً أن الوزارة بفكرها الجديد، تحاول أن تجري أكبر مراجعة لعملها وبرامجها، وهيكليتها وطرق التعامل مع الفئات المستهدفة.

وخلال الاجتماع تم تقديم عروض حول تطبيقات البوابة، والإنجازات التي تحققت بهذا الشأن والخطوات الواجب إنجازها، حتى تتمكن الوزارة من ضمان انخراط جميع الشركاء ومزودي الخدمات والمساعدات في هذا الجهد التشاركي.

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