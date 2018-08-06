حزب الله: محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق مؤامرات واشنطن

دان حزب الله بشدة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مضيفاً أنه يشجب التدخلات المستمرة من قبل الإدارات الأميركية في شؤون فنزويلا، ومحاولات قلب النظام بشتى السبل العسكرية والاقتصادية.





واعتبر حزب الله أن "محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق المؤامرات التي تحيكها واشنطن لضرب الدول الحرة المناصرة لقضية فلسطين والرافضة للهيمنة الأميركية على العالم".





كما هنأ حزب الله الرئيس مادورو بسلامته مشيداً بصموده وشجاعته ووقوفه والشعب الفنزويلي بوجه الضغوط الأميركية الهائلة التي تمارس عليهم، معرباً "عن اعتزازه بالصداقة التي تجمعه به وبشعبه الوفي".





وكان الرئيس الفنزولي قد اتهم أميركا وكولومبيا بالسعي إلى إثارة أعمال عنف في بلاده. وفي كلمة له عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفته فجر الأحد اتهم مادورو كولومبيا بالوقوف وراء هجوم بطائرات مسيّرة ومتفجرة استهدفته أثناء إلقاء كلمته في حفل عسكري.

رام الله - دنيا الوطن