شؤون فلسطينية

القنصلية البريطانية العامة تُعلن عن فتح أبواب التسجيل لمنحة "تشيفنينغ"

القنصلية البريطانية العامة تُعلن عن فتح أبواب التسجيل لمنحة "تشيفنينغ"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، اليوم الاثنين، عن فتح أبواب التسجيل لمنحة (تشيفنينغ) البريطانية للعام الدراسي 2019– 2020 بدءاً من اليوم، ولغاية السادس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنحة: www.chevening.org/apply.

وأوضح بيان صادر عن القنصلية البريطانية العامة في القدس، أن منحة تشيفنينغ تقدم الفرصة أمام الشباب الفلسطينيين الواعدين الذين يتمتعون بمهارات قيادية وخلفية أكاديمية قوية لدراسة الماجستير في أي تخصص يريده الطالب، بشرط أن تكون مدة البرنامج لا تتجاوز العام، وفي إحدى الجامعات البريطانية، حيث تغطي المنحة جميع التكاليف المالية للسفر من وإلى المملكة المتحدة، وكافة تكاليف المعيشة والسكن، بالإضافة إلى تغطية رسوم الأقساط الدراسية.

وأطلقت القنصلية البريطانية العامة في القدس المنحة اليوم من مسرح بلدية رام الله، خلال لقاء حضره العديد من الطلبة والمعنيين.

ودعا القنصل البريطاني خلال هذا اللقاء، جميع الأشخاص المعنيين للتقديم لهذه المنحة التي تعد فرصة مميزة لمن يرغب باستكمال درجة الماجستير في المملكة المتحدة.

وقال: "انني على علم بمدى موهبة وتفوق الشباب الفلسطيني، حيث إن خريجي منحة تشيفنينغ الفلسطينيين يتمتعون بأداء مذهل عند التحاقهم بالجامعات البريطانية، وكثير منهم يتحولون إلى قادة حقيقيين في مجالاتهم عند عودتهم الى بلدهم."

وأضاف البيان أن آلية الاختيار لمنحة تشيفنينغ تعتمد بشكل كبير على جدارة الطالب المتقدم، حيث يتم منحها لأي فرد بغض النظر عن الخلفية أو الطبقة الاجتماعية المنحدر منها، ومن مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن القنصلية البريطانية تستعد هذا الشهر لتوديع
27 طالبة وطالباً فلسطينياً من الذين حصلوا على منحة تشيفنينغ لهذا العام، والذين بدورهم يستعدون حالياً للمغادرة إلى المملكة المتحدة في الأيام القليلة المقبلة، "فيما ينصح طاقم القنصلية البريطانية العامة في القدس، جميع المعنيين بمتابعة الصفحة الرسمية للقنصلية على الفيسبوك UK in Jerusalem للحصول على المزيد من التفاصيل حول المنحة وطريقة التقديم، وللإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات".

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