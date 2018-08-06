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نتنياهو معلقاً على قرارا ترامب ضد إيران: لحظة هامة لنا

نتنياهو معلقاً على قرارا ترامب ضد إيران: لحظة هامة لنا
رام الله - دنيا الوطن
امتدح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، أمرًا يعيد فرض العديد من العقوبات على إيران.

وقال نتنياهو في تصريح أورده مكتبه عبر مواقع التواصل أن تلك العقوبات: "تمثل الإصرار على صد العدوان الإيراني في المنطقة والمخططات الإيرانية المتواصلة لامتلاك الأسلحة النووية"، حسب قوله.

وأضاف "أهنئ الرئيس ترمب والإدارة الأمريكية على القرار المهم الذي يقضي بفرض عقوبات على إيران، وهذه هي لحظة مهمة بالنسبة لإسرائيل وللولايات المتحدة وللمنطقة وللعالم أجمع".

ودعا نتنياهو "الدول الأوروبية التي تتكلم عن كبح جماح إيران إلى الانضمام إلى هذا الحراك وهذا ما يجب على أوروبا أن تقوم به"، وأضاف: "لقد حان الوقت للتوقف عن الكلام. آن الأوان للعمل".

ووقع ترمب اليوم أمرًا رئاسيًا يعيد فرض العديد من العقوبات على إيران، مضيفًا أن "السياسة الأميركية هدفها فرض أشد الضغوط الاقتصادية على إيران".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية على طهران ستبدأ فجر الثلاثاء، وتشمل قدرة إيران على شراء الدولار والذهب والمعادن الثمينة والصلب والسيارات".

وأضاف هؤلاء المسؤولين- الذين لم تذكر رويترز أسماءهم- أن الولايات المتحدة لن تمنح إعفاءات أو استثناءات لكنها ستنظر في أي طلبات بشكل فردي.

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