شؤون فلسطينية

الصحفيون المعتقلون: الاحتلال يُمارس التعذيب النفسي ضدنا منذ سبعة أيام

الصحفيون المعتقلون: الاحتلال يُمارس التعذيب النفسي ضدنا منذ سبعة أيام
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفيون المعتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي، في سجن (عوفر)، في بيان نقله محاميهم: إن الاحتلال يمارس منذ سبعة أيام سياسة من الترهيب والتعذيب النفسي بوسائل مختلفة ضدهم داخل سجون الاحتلال، أثناء جلسات التحقيق التي استمرت لساعات طويلة، والتي تمحورت حول الإعلام، ودوره في الأراضي الفلسطينية، والمحاسبة على مضامين التحرير الخاصة بالإعلام الفلسطيني.

وأضافوا في بيانهم "اتضح من خلال جلسات التحقيق، أن الهدف هو إسكات منابر الإعلام الفلسطيني ومنصاته، وكسر الإعلام الفلسطيني عبر سياسة الاعتقال".

وتابع البيان: "وهروبًا من المحاكمات الدولية، يحاول الاحتلال تلفيق اتهامات تتعلق بالنشاط السياسي من خلال النشاط الإعلامي، الأمر الذي ينفيه الصحفيون".

وأكد الصحفيون مواصلتهم رفض سياسة محاكمة الإعلام الفلسطيني، عبر الصمود في مواجهة سياساته الغاشمة.

وأعلنوا أنهم "بصدد اتخاذ خطوات، ستكون أوسع في مواجهة سياسات الاحتلال، لذلك نريد من زملائنا الصحفيين جميعًا الوقوف معنا، واعتبار المحاكمة القادمة، أمام القضاء بتاريخ 8/8/2018 يوم نصرة الإعلام الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما نهيب بالنقابة تشكيل جسم قضائي دولي؛ لمحاكمة الاحتلال في استهدافه للصحفيين".

وطالبوا مجلس الأمن من خلال الممثلين العرب، بعقد جلسة خاصة لمناقشة حرية الإعلام الفلسطيني تحت الاحتلال، كما طالبوا وزارة الخارجية الفلسطينية، بنسج استراتيجية واضحة للتعاطي مع هذه التجاوزات.

وأكد الصحفيون المعتقلون، أن "التغطية مستمرة، والظلم إلى زوال".

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