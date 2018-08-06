شؤون فلسطينية

شرطة بيت لحم تقبض على شخصين استغلوا أطفالاً للبيع على المفترقات

شرطة بيت لحم تقبض على شخصين استغلوا أطفالاً للبيع على المفترقات
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت شرطة محافظة بيت لحم اليوم، على شخصين للاشتباه بقيامهم باستغلال عدد من الأطفال، وتشغيلهم بالبيع على الطرقات والمفترقات في بيت لحم، مما شكل خطورة على حياتهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إنه وبالبحث والمراقبة من قبل حماية الأسرة والأحداث لعدد من الأطفال، الذين يقومون بالبيع على المفترقات، فقد تمكنت من القبض على خمسة أطفال "تراوحت أعمارهم ما بين (8 إلى 13 عامًا) أثناء قيامهم ببيع الألعاب، وضبطت معهم كمية منها.

وأضاف ارزيقات في تصريح له، بأنه وبسؤال الأطفال عن مصدر الألعاب، أفادوا بأن شخصين يقومان بتوزيعهم على المفترقات، ويُحضرون لهم هذه الألعاب والبضائع؛ لبيعها مقابل أجر لكل واحد منهم، يتراوح ما بين 25- 30 شيكلاً، وتبين أن متوسط بيعهم يصل إلى 150 شيكلاً لليوم الواحد، وهذا بعلم أولياء أمورهم.

وبيّن ارزيقات، بأنه تم القبض على الشخصين، وتوقيفهما 48 ساعة من النيابة العامة، لحين إحالتهما للقضاء، وضبط الكميات وكتابة تعهدات على أولياء أمورهم، وإخلاء سبيل الأطفال.

وناشد ارزيقات كافة أولياء الأمور بضرورة رعاية أطفالهم ومنعهم من العمل، خوفاً من استغلالهم، وحذر أصحاب العمل من تشغيل واستغلال الأطفال.

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