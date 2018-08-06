نتنياهو يدعو أوروبا للسير على منهج ترامب بالتعامل مع إيران

رام الله - دنيا الوطنقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اعادة هذا الأخير فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.وقال نتنياهو: "أهنئ الرئيس ترامب، والإدارة الأمريكية على القرار المهم بفرض عقوبات على إيران، فهذه لحظة مهمة بالنسبة لدولة إسرائيل، والولايات المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، والعالم بأسره".وأضاف نتنياهو: أن ما حدث لهو خطوة ترمز إلى التصميم على الحد من العدوان الإيراني الإقليمي والخطط المستمرة لتسليح نفسها بالأسلحة النووية، داعيًا في الوقت ذاته، الدول الأوروبية للانضمام إلى هذه الخطوة.وختم نتنياهو، تصريحاته بالقول: لقد حان الوقت للتوقف عن الكلام والقيام بذلك، هذا بالضبط ما فعلته الولايات المتحدة وهذا ما يجب على أوروبا فعله الآن، وهو السير على خطوات ترامب.