التربية تناقش الإطار العام لضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة بالشراكة مع مؤسسة آيركس، اليوم، ورشة عمل لنقاش الإطار العام لضبط الجودة ومتابعتها في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ضمن مشروع بناء قدرات المعلمين ما قبل الخدمة.وشارك في الورشة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة أ.د. وليد صويلح، وخبيرة التعليم في مؤسسة آيركس ديما عنبتاوي، وممثلي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية المختصين في التخطيط والجودة.وفي هذا السياق، أكد القبج أن هذه الورشة تأتي بناء على توجهات وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم واهتمامه بتعزيز النهج القائم على العمل مع مؤسسات التعليم العالي المرتكز على تفعيل مبدأ التشاركية والتكاملية؛ بهدف الحفاظ على جودة البرامج التعليمية في هذه المؤسسات، مضيفا ان المرحلة القادمة تقوم على أساس المتابعة الحثيثة لجودة البرامج الأكاديمية الفاعلة والتقييم المؤسسي، شاكراً آيركس ومؤسسات التعليم الفلسطينية على هذا الجهد المبذول في مجال ضمان الجودة، مباركاً لصويلح تعيينه رئيساً للهيئة.من جهته، رحب صويلح بمؤسسات التعليم العالي المشاركة في النقاش، شاكراً الوزير صيدم على منحه هذه الثقة لإدارة الهيئة، حيث أثنى على هذه الروح التشاركية والحوار البناء الذي يعد قاعدة رئيسة لأي نجاح مستقبلي، مؤكداً تطلعاته للمرحلة المقبلة والتي سوف تتركز على البحث العلمي وضمان الجودة ومتابعتها،الذي من شأنه رفع مستوى مؤسسات التعليم العالي.من جهتها، شكرت عنبتاوي الوزارة وقيادتها على هذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أن هذا العمل يأتي ضمن رؤية الوزارة لهذا العام الذي أطلق عليه عام التعليم العالي، مشيرة إلى أن ما تقوم به مؤسسة آيركس هو رفد الهيئة الوطنية والجامعات المستهدفة بخبرات إقليمية ودولية تساعدها على التطور ومواكبة التطورات العالمية في مجال الجودة.وأدار النقاش مساعد رئيس الهيئة د. معمر شتيوي، الذي أكد ضرورة العمل بروح الجماعة، وتبادل الخبرات بما فيه من مصلحة وطنية تشمل جميع الأطراف، متمنياً الوصول إلى نظام جودة عصري ومواكب لآخر التطورات العالم