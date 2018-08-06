ترامب يوقع قرارًا بإعادة تفعيل العقوبات الاقتصادية على إيران

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة (أسوشيتد برس)، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع قرارًا تنفيذيًا بإعادة تفعيل العقوبات الاقتصادية على إيران.ووفقًا لما جاء عبر الوكالة الشهيرة، فقد قال ترامب، إن السياسة الأميركية هدفها فرض أشد الضغوط الاقتصادية على طهران.إلى ذلك، أوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية إن واشنطن شكّلت جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران، مؤكدين أن العقوبات ستطبّق على طهران بدقة وهي تهدف الى منعها من تمويل حزب الله وجماعة الحوثي في اليمن والضغط على إيران لوقف أنشطتها وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.وكشف المسؤولون عن أن إيران تستفيد من أموال الاتفاق النووي لتمويل بعض الجماعات في الخارج، مبينين أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ صباح غد الثلاثاء في الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش.وأضاف المسؤولون أن واشنطن لن تعطي تصاريح للدول أو الشركات للتعامل مع إيران معلنين ان أكثر من 100 شركة أجنبية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية، مستدركين بالقول: إن الرئيس الأميركي، مستعد للقاء الإيرانيين في أي وقت لعقد اتفاق.