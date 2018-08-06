في لبنان.. أطلق النار على زملائه في الشركة بعدما طُردَ منها

رام الله - دنيا الوطنأقدم مواطن لبناني، على إطلاق النار من سلاحه اليوم، الإثنين، في منطقة عدلون في الزهراني، على ثلاثة من زملائه في إحدى الشركات التي طرد منها.ووفق ما أفادت (الوكالة الوطنية للإعلام)، فقد أدّى إطلاق النار إلى إصابة كل من "إ. ع." في وجهه وحالته خطرة، و"ح. خ." و"ع. ن."، وقد نقلوا جميعاً إلى مستشفى "الراعي في الغازية، فيمالاحقاً، أوقفت القوى الأمنية مطلق النار وأودع القضاء المختص.وقال موقع (رادار سكوب): إن مطلق النار طُردَ من الشركة إثر اتّهامه باختلاس أموال، وشهادة زملائه ضده.