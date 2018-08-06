شؤون فلسطينية

الوطنية موبايل تطلق برنامج الفاتورة الجديد "سوبر شامل" لمشتركيها في الضفة

الوطنية موبايل تطلق برنامج الفاتورة الجديد "سوبر شامل" لمشتركيها في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة "الوطنية موبايل" (إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية) برنامجها الجديد لمستخدمي الفاتورة ومكس، والذي يحمل اسم "سوبر شامل"، وهو برنامج يقدم كل ما يحتاجه المشترك من حزم دقائق كبيرة على كل الشبكات  المحلية والدولية ورسائل لا محدودة وحزم إنترنت بأحجام كبيرة جدًا.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج استمرارًا لحملات الوطنية موبايل وعروضها التي توفر أفضل الخدمات وبأفضل الأسعار في السوق الفلسطينية، كما يوفر هذا البرنامج باقات عديدة لمشتركي الفاتورة ومكس تمكنهم من التمتع بخدمات الجيل الثالث، حيث أن المشتركين يستطيعون شراء حزم إنترنت إضافية بخصومات تصل إلى 50%، ويتيح للمشترك إجراء المكالمات على كل الشبكات، وإرسال الرسائل القصيرة إلى 51 دولة حول العالم من ضمن الدقائق المجانية الممنوحة في البرنامج، كما يوفر البرنامج حزم تجوال دولي تمكن  المشترك من السفر دون قيود، ويمنح البرنامج دقائق اتصال لا محدودة على أرقام مخصصة و3 شبكات في الأردن.

من جانبه، قال مدير عام الإتصالات التسويقية والعلاقات العامة في الوطنية موبايل شادي القواسمي، جاء هذا البرنامج الجديد ليكون اسم على مسمى "سوبر شامل"، حيث قام البرنامج على تضخيم باقات الدقائق والتي تتميز أنها تمكنك من الإتصال على كل الشبكات في فلسطين بالإضافة إلى 51 دولة حول العالم، كما يقدم البرنامج حزم إنترنت 3G أكبر بكثير من السابقة، كما يتيح البرنامج للمشترك شراء حزم إنترنت إضافة بخصومات تصل 50%.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج الجديد "سوبر شامل" من الوطنية موبايل، ضمن رؤية الشركة لتقديم كل ما هو جديد لمشتركيها، ضمن رؤيتها المتمثلة بالاهتمام بالمشتركين واحتياجاتهم، واستحداث أفضل السبل للتواصل معهم والوقوف عند كل ما يريدونه ليتم تقديمه بأفضل الطرق للمشترك.

يذكر، أن شركة الوطنية موبايل هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية، وهي المشغل الأحدث للإتصالات النقالة في فلسطين، وتقدم أفضل خدمات الجيل الثالث من الإنترنت بتقنية 3.75.

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