استطلاع رأي: مواقع التواصل الاجتماعي تتفوق على التلفزيون في فلسطين

أظهرت نتائج استطلاع رأي، أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال، نشر اليوم الاثنين، وشمل 1200 فلسطيني من الضفة والقطاع، أن الفلسطينيين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أول للأخبار، يليه التلفاز، ثم المواقع الإخبارية.





وأبان الاستطلاع تراجع وسائل الإعلام التقليدية، الإذاعات والصحف، كمصدر للأخبار، ففي حين قال نحو 40% من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، قال 1.4٪ فقط من الفلسطينيين: إن الصحف هي مصدرهم للاطلاع على الأخبار.









أما عن بقية الوسائل، فجاء أن 28٪ يعتمدون على التلفاز، و17.3٪ على المواقع الإخبارية الإلكترونية و7.4٪ على الإذاعات.





وفي شأن المجتمع الفلسطيني، قالت أغلبية ساحقة، نحو 98% من الفلسطينيين: إن الدين جزء مهم في حياتهم، وفي دليل آخر على التزام المجتمع الفلسطيني بالدين، قال نحو 78% من الفلسطينيين: إنهم لا يصافحون الجنس الآخر لأسباب دينية على الأغلب.





وجاء في الاستطلاع كذلك، أن 82% من الفلسطينيين يعارضون زواج الفتاة تحت سن 18 سنة، وأغلبية نسبتها 77% قالت: إنها تعارض تعدد الزوجات.

رام الله - دنيا الوطن