‏شاهد: غابات البرتغال تشتعل.. ودرجات الحرارة في ذروتها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة خدمات الطوارئ في لشبونة، اليوم الاثنين، أن حرائق الغابات مستمرة لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون محاولاتهم لإخماد حريق غاباتضخم على الساحل الجنوبي.وأفادت وكالة الحماية المدنية، أن 44 شخصاً كانوا بحاجة إلى مساعدة طبية بسبب الحريق في ضواحي مونشيك على بعد 250 كيلومتراً جنوب العاصمة لشبونة ليل أمس، لافتة إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 72 عاماً بجروح خطيرة.وبينت السلطات أن أكثر من ألف رجل إطفاء و327 سيارة وسبع طائرات يشاركون في مكافحة النيران، التي ازدادت حدتها بفعل الرياح عبر غابات الصنوبر والكافور الجافة في تلة يصعب الوصول إليها خلف الشواطئ الشهيرة في منطقة الغارفي السياحية في البرتغال.وانتشرت أعمدة الدخان الأسود عبر الشواطئ التي تشكل مقصداً للسياح الأوروبيين. وتوقع رجال الإطفاء أن يساعدهم انخفاض درجات حرارة الطقس في السيطرة على النيران.