أبو النجا محافظ غزة يزور مصلحة مياه بلديات الساحل

رام الله - دنيا الوطناستقبلت مصلحة مياه بلديات الساحل في مقرها الرئيسي الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، حيث تأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع على سير العمل في مصلحة المياه، والتعرف على آخر المشاريع والمستجدات المتعلقة بقطاع المياه والصرفالصحي في محافظات غزة.وكان في استقباله الدكتور ماجد عوني أبو رمضان رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل، والمهندس منذر شبلاق مدير عام مصلحة المياه، حيث رحب الدكتور ماجد أبو رمضان بأبو النجا والوفد المرافق له، شاكراً حضوره واهتمامه المعهود.وأشاد الدكتور أبو رمضان بأهمية هذه الزيارة في تعزيز التواصل والتعاون بين إدارة المصلحة والمحافظ لما فيه خير وتقدم لسكان قطاع غزة بشكل عام ومدينة غزة بشكل خاص، وتكثيف الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشيةوالخدماتية ولاسيما خدمات المياه والصرف الصحي، معرباً عن تقديره الكبير لجهود المحافظ المستمرة والمتميزة والتي لها الأثر الإيجابي الكبير على عموم أبناء شعبنا.وقام الدكتور أبو رمضان خلال لقائه بأبو النجا بإيضاح العديد من التفاصيل المتعلقة بحيثيات العمل داخل المصلحة وسير العمل في مشاريعها الاستراتيجية والنوعية، مؤكداً أن المصلحة لا تدخر جهداً لتكون كما عهدها الجميع أهم المؤسسات الخدماتية في قطاع غزة.كما أشار إلى تقدير المصلحة لحجم الثقة التيتحوزها من كافة مكونات الوطن الحبيب من أعلى قمة هرمه ممثلا بالرئيس محمود عباس، الداعم والراعي لمسيرة البناءوالعطاء والتطوير، ومروراً بكافة الأجسام الحكومية والقطاع العام والخاص وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث استقطبت المصلحة بأدائها المتميز وجهدها المتواصل اهتمام العديد من المؤسسات الدولية المانحة حيث وصل حجم إنجازات مصلحة المياه من مشاريع البنية التحتية في مجال المياه والصرف الحصي ومياه الأمطار إلى حوالي 500 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى حفاظها على علاقة الشراكة والانفتاح مع كافة قطاعات المجتمع ، وذلك لإيمانها بدور وأهمية تكامل الجهود كأحد أهم ركائز تحسين خدمات المياه والصرف الصحي.كما تحدث الدكتور ماجد أبو رمضان عن أهمية مشروع محطة غزة المركزية لمعالجة الصرف الصحي والتي ستخدم حوالي 900 ألف نسمة من سكان محافظتي غزة والوسطى بتمويل كريم من الحكومة الألمانية عبر مؤسسة KFW، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في منطقة السودانية، والمتوقع بأن تؤدي إلى نقلة نوعية في جودة المياه المقدمة لحوالي 200 ألف نسمة من سكان مدينة غزة.من جهته، أكد المهندس منذر شبلاق -خلال تقديمه لعرض خاص عن منجزات ومشاريع وخدمات وخطط مصلحة المياه- على أهمية هذه الزيارة كونها تأتي في وقت لا زال يعاني فيه قطاع المياه في غزة من العديد من التحديات على رأسها الحصار الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة وتفاقم مشكلة التيار الكهربائي، موضحاً لأبو النجا حيثيات الوضع الحالي للمياه وأبرز العقبات والتحديات، وكذلك المشاريع والجهود التي تقوم بها مصلحة المياه للتغلب على هذه المشكلات وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي.من جانبه قدم المحافظ أبو النجا درع شكر وتقدير للدكتور ماجدعوني أبو رمضان عرفاناً بالدور البارز له في قيادة مصلحة مياه بلديات الساحل، كما أعرب عن إعجابه بما لمسه من إنجازات حقيقية، مثمناً حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات وتجاوز كل العقبات الراهنة في قطاع غزة، وعدم استسلامها لظروف الواقع الصعب، لاسيما وأن قطاع المياه والصرف الصحي من أهم الركائز الأساسية التي تمس المواطن بشكل مباشر ولكونها أحد أهم مكونات التنمية الوطنية.كما أكد المحافظ على أهمية أن تتكاثف كل الجهود من أجل دعم مشاريع المياه والصرف الصحي، والحفاظ على هذا المورد الرئيسي والحساس، مؤكداً على حرصه أن يتواصل التعاون والاهتمام من قبل كافة الجهات لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل، آملاً أن تحمل الأيام القادمة ما فيه الخير لصالح هذا القطاع الخدماتي المهم ولكافة عموم أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.