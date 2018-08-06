الجزائر والصومال يؤكدان على موقفهما الثابت تجاه القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنالتقى السفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الآثنين سفير جمهورية الجزائر صالح بوشة والقائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال محمد عبد علي بدمشق كلاً على حدا.ووضع عبد الهادي كلاً من الجانبان بصورة آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين بوجه الخصوص ومنها مناقشة الكونغرس الأميركي قضية اللاجئين الفلسطينيين الأمر الممهد لشطب حق العودة.وأكد أن الإدارة الأمريكية عمدت في مقدمة الأمر إلى تخفيض مساعداتها لوكالة (أونروا) الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية حادة أدت إلى اتخاذ الوكالة قرارات بتخفيض المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها.وأضاف أن سعي الولايات المتحدة لشطب الصفة السياسية عن اللاجئين الفلسطينيين يهدف إلى تهميش وإنهاء وكالة (أونروا) الشاهد الأول والأخير على نكبة فلسطين.ووضع عبد الهادي، الجانبان بصورة إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون "الدولة القومية اليهودية"، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو أحد أشكال المؤامرة على القضية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، والتي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.و أشار عبد الهادي إلى الهجمة الاستيطانية التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرف الحاكمة في تل أبيب، و ما تقوم به في نطاق سياستها الاستعمارية من هدم للبيوت وتهجير للسكان، لافتا إلى المعركة التي يخوضها أبناء شعبنا حاليا لحماية قرية الخان الأحمر من التهجير والتدمير.كما وضع الجانبان بصورة موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الرافض لأي صفقة تحت مسميات "صفقة القرن"، والتصدي المستمر لكل المؤامرات والمشاريع المشبوهة الهادفة للنيل من قضيتنا الوطنية .كما ولفت عبد الهادي إلى التحضيرات الجارية لعقد المجلس المركزي الذي سيناقش تحديد العلاقة السياسية والاقتصادية مع الاحتلال وأن استمرار الالتزام بالاتفاقيات من جانب واحد بات أمرا مرفوضا.من جانبه، دان السفير الجزائري صالح بوشة تبني الكنيست الإسرائيلية "قانون الدولة القومية " لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام.كما أكد أن الجزائر تقف مع الشعب الفلسطيني والرئيس محمود عباس في التصدي للمؤامرات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية ، والجزائر ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات لأنها تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى.بدوره أكد القائم بالأعمال الصومالي أن الصومال لها علاقات قوية ومميزة مع دولة فلسطين منذ عهد الشهيد الراحل ياسر عرفات ، كما يوجد بالصومال عدد من الفلسطينيين الذين نهتم بهم.وأيضاً أكد على دعم الصومال لجهود الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في الوقوف أمام المشاريع التي تهدف للنيل من القضية الفلسطينية .وأشار إلى أن الصومال مع حرية الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من حزيران عام 1967 ، كما تدين كل المؤامرات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وما يسمى صفقة القرن وترفض قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارة بلادها إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما أدان الممارسات الإسرائيلية المتطرفة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من سياسة قتل وتدمير واستيطان.