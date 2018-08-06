الجيش الإسرائيلي يقصف شرقي خانيونس وجباليا

رام الله - دنيا الوطنقصف الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم الإثنين، مجموعة من الشبان الفلسطينيين، في منطقتي شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وشرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع.ونفذت طائرات استطلاع إسرائيلية، عدة غارات، على مجموعة من المواطنين شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، وكانت قد سبقتها بقصف شرقي مخيم جباليا.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، نفذت هجمات على شبان أطلقوا بالونات حارقة من قطاع غزة نحو المستوطنات بمناطق الغلاف.